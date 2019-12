“El Cascanueces” llega mañana al Peón Contreras

Se adelanta la Navidad

Se necesitaba un milagro de Navidad para que Agustina Galizzi actuase en Mérida. El sueño prodigioso de Clara en Nochebuena y su viaje al reino de los dulces en “El Cascanueces” es ese suceso extraordinario que hará que la primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza suba por primera vez al escenario en Yucatán.

Agustina alternará los papeles de Hada de Azúcar y Reina de las Nieves en las cuatro funciones que la agrupación ofrecerá esta semana en el Teatro Peón Contreras, en el cierre de la XXXII Temporada de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

Pero Mérida no le es una extraña, pues la bailarina ha estado anteriormente de visita en la entidad, como cuando fue jueza en la primera edición del Concurso Nacional de Danza Interdisciplinaria (Conadi), en 2015.

La versión de Nina Novak de “El Cascanueces” que la CND presentará de mañana jueves al próximo domingo está “muy apegada a la de (Marius) Petipa”, explica la bailarina, que destaca el atractivo de la escenografía y el vestuario, además de un lenguaje coreográfico “muy entendible para cualquier tipo de público”.

Y por cualquier tipo se refiere también a edades, porque el clásico navideño, “más allá de que sea para niños, también es para grandes”, que van a encontrar momentos “muy complejos y técnicos para los bailarines, que parecen sencillos pero no lo son”.

En Ciudad de México, “El Cascanueces” marca habitualmente el final de la temporada de otoño de la CND. Con dos décadas en la Compañía, a la que ingresó como cuerpo de baile, Agustina Galizzi admite que es un desafío interpretar con frescura un personaje al que se regresa cada año.

“El reto para mí es superarme cada año, tratar de hacer cosas mejor, no caer en la monotonía. Y la música de Tchaikovsky, que te mueve porque te mueve, da siempre una frescura diferente”.

Diferencia

“Sobre todo es el reto de hacerlo mejor técnicamente, agregar algo que no había hecho antes, a lo mejor las miradas con el partner, en un momento hacer otro tipo de port de bras… cosas chiquitas que hacen una diferencia año con año”, indica.

Ésta será la segunda ocasión que la CND actúe en Mérida con el acompañamiento musical de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, dirigida por Juan Carlos Lomónaco, un colaborador frecuente de la Compañía. “Un director de orquesta para ballet tiene que ser muy abierto mentalmente, porque los tiempos no son los mismos que para un concierto”, explica la bailarina.

Aun cuando la partitura indique una ejecución rápida o lenta, “el bailarín necesita a lo mejor lo contrario por su estatura, porque se mueve más lento o más rápido, o porque la coreografía tiene algo que no va del todo con la música y hay que adaptarla”.

“La comunicación entre director de orquesta y bailarín es esencial”, señala.

Nacida en Argentina, Agustina ha encontrado en México “un país increíble en todos los sentidos”.

“La Compañía Nacional me abrió las puertas hace 20 años y me ofreció hacer una carrera como tal vez no lo hubiera podido hacer en otro lugar”, subraya.

Añade que en el repertorio de la agrupación hay obras que bailan otras reconocidas compañías, así que “no necesitas irte a Europa” para interpretarlas. “Eso se debe a la calidad y técnica de los bailarines, si no las tuviéramos los coreógrafos no vendrían a montar”.

“La Compañía me ofreció hacer una gran carrera con todo lo que yo quería y más, por eso estoy aquí desde hace 20 años”, concluye.— Valentina Boeta Madera

Funciones

“El Cascanueces” se presentará de mañana jueves al próximo domingo, a las 8 p.m., en el Teatro Peón Contreras.

Compañía

La CND tiene como directores artísticos a Elisa Carrillo y Cuauhtémoc Nájera.

Antecedentes

En octubre de 2014, la Sinfónica de Yucatán y la Compañía presentaron “Giselle”.

