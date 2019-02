El cerebro de la mujer es “más joven” que el de los hombres: estudio 

Washington (Notimex).- Un equipo de investigadores estadunidenses encontró que, al menos en una medida, los cerebros de las mujeres serían biológicamente “más jóvenes“, en promedio tres años, que los de los hombres de la misma edad.

Tres años más jóvenes

Científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington analizaron escáners cerebrales de más de 200 adultos, observando específicamente una medida del metabolismo del cerebro que se sabe cambia con la edad.

Encontraron que, en función de esos niveles metabólicos, los cerebros de las mujeres parecían ser tres años más jóvenes, en promedio, que los de los hombres con la misma edad cronológica.

Resistencia al envejecimiento

Los hallazgos, publicados en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), sugieren que tener un cerebro metabólicamente más joven podría brindar a las mujeres “un cierto grado de resistencia a los cambios relacionados con el envejecimiento”.

Esto, a su vez, ayudaría a explicar porqué las mujeres experimentan una disminución menor en la capacidad de pensamiento a medida que envejecen, escriben los investigadores en un artículo.

Advierten que los resultados de este estudio aún deben ser confirmados por otros de seguimiento.

¿Cómo se realizó el estudio?

Los investigadores analizaron las imágenes de cerebro de 121 mujeres y 84 hombres que tenían entre 20 y 82 años de edad.

Luego, utilizaron solo datos de edades de las mujeres y del metabolismo cerebral, encontrando que el algoritmo producía edades metabólicas cerebrales para las mujeres que eran 3.8 años más jóvenes que su edad cronológica.

Posteriormente, los investigadores cambiaron su análisis para calcular las edades cerebrales de los hombres y los resultados arrojaron que los cerebros de los hombres eran aproximadamente 2.4 años más viejos que sus edades cronológicas reales.