El Cervantino llega a la casa

Teatro, música y danza conforman la programación

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La dirección del Festival Internacional Cervantino anunció ayer que la programación virtual de su edición 48 incluirá 27 espectáculos escénicos, 12 exposiciones, dos instalaciones y 11 actividades académicas a cargo de representantes de una docena de países.

El evento sumará las colaboraciones del Instituto Nacional de Bellas Artes (Inbal), Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) y Centro de Cultura Digital.

Las actividades tendrán lugar del 14 al 18 de octubre próximo y su acceso digital será gratuito.

Participarán 570 artistas de Argentina, China, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Portugal, Reino Unido, Senegal y Uruguay, además de México.

Entre ellos se contarán La Fura dels Baus, que invitará a 25 creadores a formar parte, con mentorías a distancia, de una construcción colectiva de “La tempestad”, de William Shakespeare.

Asimismo, el público mexicano tendrá acceso exclusivo a Live from London, festival de música vocal en el que intervendrán, entre otros, Voces8, Stile Antico, The Gesualdo Six, Chanticleer, la fadista Sara Correia, Catrin Finch and Seckou Keita, y Seth Glier.

En el marco del Cervantino, la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes estrenará “Ascanio in Alba”, de Mozart, y el Ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea ofrecerá la ópera radiofónica “Don Perlimplín”, de Bruno Maderna.

En representación de Guanajuato actuarán Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Xichú, el Ensamble de Música Barroca Capella Guanajuatensis, con música francesa del siglo XVIII, y Son del Montón.

La Bruja de Texcoco realizará un espectáculo performático con canciones del folclore latinoamericano.

La Compañía Nacional de Danza de México rendirá homenaje al Genio de Bonn con “Beethoven en la intimidad”, compuesto por creaciones de once coreógrafos.

Para el público infantil se presentarán Toompak, Triciclo Rojo (con cuentos breves sobre magia) y Escenia Ensamble (“El barbero de Sevilla” con títeres).

Teatro Línea de Sombra realizará un espectáculo interactivo en tres etapas con testimonios de trabajadores de maquiladoras.

La compañía de danza Lux Boreal trasladará su discurso contemporáneo al formato digital con la adaptación de “Edipo rey” y el grupo experimental Lola Lince apelará a la sensación de vértigo en su exploración de las posibilidades del movimiento.

El Foro Metamorfosis será un espacio para reflexionar sobre el papel de las artes ante la situación mundial.