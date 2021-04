“El Chascas” presenta su nuevo libro

Para José Ignacio Valenzuela “El Chascas” no hay un público más honesto que el de los niños y jóvenes, pues un adulto “se obliga a terminar lo que ya empezó”.

“En cambio, un niño o un joven si no conecta con algo simplemente lanza por ahí ese libro y va, lo que sigue, no pierde el tiempo con algo que no le gusta”, destaca el autor en entrevista con Diario de Yucatán.

Y a pesar de eso, el escritor nacido en Santiago de Chile es uno de los más populares de la literatura juvenil, reconocido por libros como “Mi abuela, la loca” y “De qué color es tu sombra”, así como el más reciente lanzamiento “Mona Carmona y el enigma de la Sagrada Familia” (Planeta, 2021).

Se trata de un libro juvenil con una historia de misterio, protagonizado por una joven intrépida e inteligente, Ramona “Mona” Carmona, quien se lanza a descubrir los propios misterios que guarda su familia.

No es casualidad que Valenzuela eligiera una protagonista para su nuevo libro, pues prefiere siempre los personajes femeninos, debido a la dualidad que le ofrecen: entre la fortaleza y la fragilidad.

Prueba de ello es otro de sus proyectos de misterio, esta vez dirigido al público adulto: “¿Quién mató a Sara?”, una serie de la que es guionista y director, la cual está disponible en Netflix, con actuaciones de Manolo Cardona, Eugenio Siller, Polo Morín y Claudia Ramírez, entre otros.

“Siempre estoy trabajando en diferentes proyectos a la vez, para no copiarme. La de Netflix es una serie intensa y sangrienta, mientras que ‘Mona Carmona’ es una historia más tierna. Ambos son de misterio, pero trabajados de una manera muy distinta”, explica.

Sobre a quién es importante “convencer” primero, si al niño o al adulto, para adquirir un libro, admite que sin duda son los padres quienes deciden qué comprar, pero los niños y jóvenes son al final el público a ganar.

“Mi misión es ser capaz de ponerme al tú por tú con ellos. Es difícil, pero me seduce. No me gustan los libros que se ponen en un plan de soy un adulto que educa. La literatura no es el lugar para ello, debe ser placentera. No dictar, criticar o ponerte en un lugar”.

Incluso, dice que, “mientras más viejo me hago, entiendo que a la literatura no se llega por obligación, sino con el ejemplo. Es más fácil que un niño tome un libro por ver al adulto en casa sumergido en uno. Los lectores jóvenes llegan por imitación, después ver a ese adulto emocionado devorando hoja tras hoja”.

No descansa

Siempre activo, Valenzuela no se sienta a disfrutar el éxito de “¿Quién mató a Sara?” o “Mona Carmona”, sino que ya trabaja en su siguiente libro infantil, esta vez para menores de 9 años.— Noemí Domínguez Montañez