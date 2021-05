Debatir y analizar si el cine nacional tiene calidad es el propósito del taller “El cine mexicano es malísimo… y otras falacias”, que Emmanuel Tatto, coordinador de Cinema Libre Festival, impartirá en línea mañana jueves a las 6 de la tarde.

“La idea es debatir sobre este mito, analizar si es cierto o no, si ha habido una base en cuanto a la calidad del cine mexicano o realmente falta explorar y conocer otro tipo de películas o directores”, señaló Tatto en entrevista con el Diario.

En el taller se hará una revisión de la filmografía de algunos creadores y creadoras, y se repasarán las estadísticas de películas que se realizan en México y cómo se estrenan y distribuyen.

Subrayó que la idea es hablar del cine mexicano actual, pues hay películas que nadie debe de dejar de ver, como “La tempestad” de Tatiana Huezo, “M” de Eva Villaseñor, “La paloma y el lobo” y “La gran fórmula” de Carlos Lenín, y “Macario” de Roberto Galvadón, este último de la época de oro.

Tatto Pérez consideró que la idea de que el cine mexicano sea malo se debe a la falta de información del público y a las características del sistema de distribución, en especial en Yucatán.

“A veces (las películas) no llegan a las salas comerciales, pero no por eso no es bueno (el cine mexicano). Es acercarlos a un cine distinto, romper estereotipos o clichés del cine de ficheras y comedias románticas”.

Indicó que en el cine mexicano hay un universo muy grande, al grado que al año se producen unas 150 películas, pero “¿dónde están?, ¿dónde se pueden ver?”.

Añadió que justo eso es parte de la misión Cinema Libre Festival. “Buscamos acercar las películas a la gente”.

Emmanuel habló del malinchismo del público mexicano, para el que si una cinta no sigue el esquema de “Vengadores” o no compite para los Óscares es mala.

“Es importante valorar lo nuestro, nuestra cultura, nuestra manera de expresarnos”, resaltó Emmanuel.

Aunque hay leyes que protegen al cine mexicano y exigen a las salas que proyecten un porcentaje de cintas nacionales, esto no se respeta.

La actividad, que forma parte de la programación Temporada Olimpo, tiene un precio de $70, y los interesados pueden inscribirse en el correo emmanueltatto perez@gmail.com. Más informes al teléfono 9992-65-35-63 o en Facebook: Libre Cinema Festival.— Jorge Iván Canul Ek