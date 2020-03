El concurso Miss Veracruz se abre a la inclusión

El premio fue el aprendizaje

VERACRUZ (EFE).— Enfundada en un vestido azul, Ana Gabriela Molina, quien presenta amelia bilateral (ausencia de extremidades superiores), realizó uno de lo primeros bailes en la pasarela de Miss Veracruz, que no ganó pero del que sí se llevó un gran aprendizaje.

De 24 años, la representante de Nanchital salió anteanoche al escenario junto al resto de las aspirantes en busca de la corona.

“Estoy muy contenta, emocionada. Es la gran noche que será definitiva y vamos con todo”, dijo en el certamen.

En medio de aplausos y vivas, Ana Gabriela se mostró segura. Su desempeño en la etapa de traje de noche le permitió quedar entre las diez finalistas.

Aunque no avanzó más en el concurso, su sonrisa y porte no cambiaron, ni cuando quedó fuera de los primeros lugares, porque, según declaró, demostró que no hay límites y se va satisfecha con el aprendizaje.

En el escenario expuso que su proyecto social era “Vida sin límites”, que busca concienciar a la comunidad sobre la discapacidad.

“Hablar sobre la inclusión a través de pláticas para dar a conocer qué es la discapacidad y, sobre todo, motivar y que sepan que no hay límites y todo se puede”, dijo en una intervención.

Ana Gabriela recibió continuamente el apoyo de su familia, que se trasladó desde el sur de Veracruz hasta Jalapa. “Estoy muy agradecida con mi familia”, afirmó la candidata, que, pese a tener autonomía, requiere ayuda en algunas actividades.

El certamen fue un evento “muy maratónico y ha habido muchos cambios desde hace cinco meses que empecé con mi preparación (...), pero todo va a tener buen fin”.

Ana Gabriela aseguró que fue tratada con mucho respeto por sus competidoras. “Esta semana (por la anterior) tuve oportunidad de convivir con ellas día y noche y no tengo quejas, son muy lindas, me han aportado y se han acercado a mí”.

En Nanchital, la representante de la belleza ofrece pláticas de superación personal y trabaja como modelo. “Soy psicóloga y me quiero seguir preparando”.

