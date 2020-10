El Corán, el libro sagrado del islamismo

Punto de Vista... Religión

Rafael J. Ramos Vázquez(*)

La hipótesis esencial del Islam es: “No hay más dios que Alá y Mahoma su profeta”. Para el mundo musulmán la palabra de ese ser supremo, está contenida en un libro que consideran sagrado, El Corán, que quiere decir “recitación”.

El Corán se divide en 114 capítulos, denominados suras, cada uno de éstos está formado por versículos, llamados aleyas. Básicamente son lecciones y consejos, podemos decir que ese documento contiene las reglas de la religión musulmana. Está escrito en árabe clásico que es la lengua de Mahoma.

Una parte de ese texto fue dictado por Alá al profeta a través del arcángel Gabriel, 86 suras fueron revelados en la ciudad de la Meca y 28, tiempo después en la población de Medina durante la estancia de Mahoma allí.

En total el Corán fue confesado al profeta en un lapso de 23 años. Los creyentes señalan que el Corán no tiene errores, es un texto divino y por tal motivo eterno. Hay practicantes que lo pueden recitar íntegramente.

El Corán es imperativo, categórico, no deja nada a la interpretación y promete a los fieles una vida mejor después de la muerte a cambio de una lealtad irrestricta, un sacrificio sin límites y los arenga a la lucha o guerra santa, llamada Yihad.

Los cimientos de ese dogma contenidos en el documento son: un solo dios, oraciones diarias, ayunos durante el mes del Ramadán, limosna a los más necesitados y una peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida.

Cuando el Imán, que dirige la oración advierte respecto al alcohol, señala: “Si te piden consejo sobre el vino y el juego diles: ‘hay algún provecho para los hombres, pero el pecado es más grande que el provecho’”.

El profeta Mahoma, considerado el único mensajero de Alá, nace en la Meca y fallece a los 63 años, posiblemente de neumonía. Su nombre completo era Mohamed Abu Kasem ben Abdala, fue camellero y no tenía cultura, mucha gente piensa que él redactó el libro, pero no es así, pues no sabía escribir, por lo tanto su trasmisión fue oral por lo que él recitaba a sus discípulos las revelaciones para que sean escritas, lo que realizaron aquellos después de su muerte.

En la actualidad los musulmanes son cerca de mil quinientos millones de personas diseminadas en todo el mundo, expandiéndose rápidamente. En el Occidente, Mahoma es recordado por su frase más emblemática: “Si la montaña no viene a ti, ve tú a la montaña”.

