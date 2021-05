El Covid afecta la arquitectura

Rafael Moneo recibirá el sábado el León de Oro

ROMA (EFE).— La pandemia ha cambiado nuestras vidas, pero no creará nuevas ciudades, sino que animará a mejorar las actuales, “para que las casas sean algo más que dormitorios”, dice el arquitecto español Rafael Moneo, que recibirá el sábado 22 de mayo el León de Oro a la carrera en la XVII Bienal de Arquitectura de Venecia.

El evento está comisariado por el arquitecto libanés Hashim Sarkis y contará con unos 60 pabellones nacionales, ubicados entre los Jardines y el Arsenale —los antiguos astilleros venecianos—, pero también en el centro histórico de la Ciudad de los Canales.

La isla de Granada, Irak y Uzbekistán participarán por primera vez.

Entre las propuestas figura el proyecto de los españoles Domingo González, Sofía Piñero, Andrzej Gwizdala y Fernando Herrera que, bajo el nombre de “Uncertainty (Incertidumbre)”, reflexiona con una arquitectura de impacto social, y desde distintas disciplinas, sobre un futuro desconocido y en continuo cambio.

“La casa infinita”, del argentino Gerardo Caballero, abordará la cuestión de la vivienda colectiva para defender el poder de la colectividad frente al individualismo, una idea que también contemplan los chilenos Emilio Marín y Rodrigo Sepúlveda con “Testimonial spaces”, que centra su atención en la emblemática población José María Caro.

Este barrio, situado al sur de la ciudad de Santiago, carecía en los años 60 de servicios básicos como la electricidad, pero protagonizó uno de los movimientos sociales más reconocidos de los últimos años, pues la unión de los vecinos logró promover un desarrollo significativo y rápido de la zona.

Por América Latina

Perú, México, Uruguay, Brasil y República Dominicana serán otros participantes latinoamericanos.

Suecia, Finlandia y Noruega experimentarán con “What We Share (Lo que compartimos)”, transformando su pabellón de Países Nórdicos que tienen conjunto en un proyecto de covivienda para intentar resolver algunos de los retos sociales y medioambientales que enfrentan las sociedades modernas.

Tras dos aplazamientos, la Bienal podrá recibir público, pero lo hará bajo estrictas medidas de seguridad: los visitantes tendrán que llevar en todo momento la cubrebocas, se medirá la temperatura y habrá geles hidroalcohólicos para higienizar las manos en los accesos.

Los pabellones tendrán un aforo limitado en el interior, para evitar aglomeraciones, habrá recorridos de entrada y salida separados y será obligatoria la reserva de boletos en línea.

“Puede que la pandemia nos haya llevado a modificar nuestros hábitos y nuestras formas de vida, pero no se deduce de esto que nos deba llevar radicalmente a otro tipo de ciudad”, afirma Rafael Moneo, ganador del premio Pritzker en 1996.

“Nos debe animar a construir una ciudad mejor para que en otro confinamiento tengamos más contacto con el exterior y valoremos más nuestras casas, para que sean algo más que dormitorios”.

La Bienal abrirá sus puertas al público del 22 de mayo al 21 de noviembre.

Moneo será galardonado en la ceremonia inaugural con el León de Oro a la carrera, un reconocimiento a su larga y fructífera trayectoria que recibe con “alegría y agradecimiento”.

“Es una alegría porque Venecia y la Bienal han estado muy presentes en mi vida como arquitecto y lo han recibido también colegas a los que admiro y que han sido para mí como hermanos mayores”, apunta.

"¿Cómo viviremos juntos?"

La Bienal lleva por título “How Will We Live Together? (¿Cómo viviremos juntos?)” y, según Moneo, solo hay una forma: “Quien ame las ciudades y la vida en la ciudad tendrá una imagen de cómo vivir conjuntamente, que es construyendo la ciudad. Se podría decir que viviremos juntos construyendo la ciudad”.

El título se pensó antes de que estallara la pandemia, pero resulta de especial actualidad: ¿Cómo serán las ciudades pospandemia?, ¿afectará el coronavirus a la construcción de futuros edificios?, ¿apostará la arquitectura por espacios amplios y ciudades con jardines?, ¿el teletrabajo ha llegado para quedarse?

Este arquitecto, pero también docente, teórico y crítico nacido en Tudela (España) en 1937 y autor de proyectos como el de la ampliación del Museo del Prado, vaticina que no habrá “ciudades radicalmente diversas”, sino que las sociedades irán recuperando “la vida de antes”, aunque innegablemente con ciertos cambios.

“La pandemia ha cambiado cosas, ha acelerado la vida a través de todos estos nuevos medios de comunicación, la sensación de que se puede vivir lejos de lo que antes se entendía como lugar de trabajo”, concede.

“Qué duda cabe que poder trabajar en una casa con jardín es satisfactorio para el que prefiera el campo a la ciudad, pero tampoco se puede pensar en las ciudades como una ciudad jardín, una propuesta urbana de finales del siglo XIX y principios del XX que seguramente ha ofrecido formas de vida suburbanas gratas”, pero que también se demuestra costosa.

“Las casas grandes facilitan la vida confinada, pero no olvidemos que toda construcción tiene un impacto técnico y económico”.

Moneo descarta que la arquitectura vaya a apostar solo por espacios más grandes y dice que “sería un despilfarro que los despachos públicos se multiplicaran por dos para mantener las distancias”.

“Por otro lado, las distancias también suprimen una proximidad grata, nos gusta sentir la proximidad de los otros”, justifica.

La crisis climática y el debate sobre cómo construir un mundo más sostenible también se traslada a la arquitectura, sin embargo, Moneo es escéptico sobre si las sociedades modernas vivirán en un mundo cuidadoso con la Naturaleza.

A medida que hemos incorporado la tecnología a nuestras vidas, “nos hemos olvidado de proteger el medio ambiente: a la gente le cuesta vivir sin aire acondicionado. ¡Cuánto cuesta el mundo tan artificioso en el que nos hemos acostumbrado a vivir! Es un mundo que difícilmente recuerda ese respeto por la Naturaleza”, lamenta.

Una atención que sí muestran las llamadas “culturas primitivas”, que “han tenido mucha más conciencia de lo ecológico”.

“A veces, para parecer más ecológicos hacemos construcciones que necesitan operaciones que no se pueden considerar ecológicas”, apunta, al tiempo que ve “una solución difícil” a las ciudades contemporáneas.

Sobre el arquitecto

Moneo ha sido premiado con reconocimientos como la Medalla de Oro del Real Instituto de Arquitectos Británicos (2003) y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes (2013), entre otros.

Algunas de sus obras más conocidas son la transformación del Palacio de Villahermosa en Museo Thyssen-Bornemisza (1989-92), la Fundación Pilar y Joan Miró en Palma de Mallorca (1987-1992), el Edificio Diagonal de Barcelona (en colaboración con Manuel de Solá-Morales, 1988-1993) y los Museos de Arte y Arquitectura Moderna de Estocolmo, Suecia (1994-98).