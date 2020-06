El deseo de ayudar lo lleva a la meta

Completa con éxito su recorrido un deportista

Después de 14 horas en las que soportó lluvia, Sol y mucha humedad, el ultramaratonista Santiago Rubio Cardeña completó los 80 kilómetros del reto que se trazó para recaudar al menos 80 despensas que repartirá a familias necesitadas del municipio de Tecoh.

Santiago eligió Paseo Henequenes (a la entrada de Francisco de Montejo por Periférico) para empezar su recorrido a las 5 a.m., cuando aún estaba oscuro.

“Cuando estaba empezando llovió un poco, pero estaba agradable”, señaló el joven al Diario, quien ya ha corrido con climas extremos como cuando le tocó un norte en Isla Mujeres.

En esta ocasión, confesó en la entrevista que lo peor fueron las ampollas que le salieron debido a la humedad y los charcos. “Después de dos o tres horas de estar pasando charcos se empezaron a llagar mis pies”, relató. Fue tal la afectación que tuvo que ir a su casa a cambiar los calcetines y aprovechó para ponerse otro short y otra camiseta que ya estaban empapadas de tanta humedad. También sufrió rozaduras por lo que tuvo que untarse vaselina en las axilas, ingle y dedos de los pies.

Por lo demás, le fue bien: inclusive el Sol le ayudó a que se le relajen sus músculos, lo que le permitió aguantar su ruta, aunque después de los 52 kilómetros empezó a sentir una molestia en la zona lumbar. “Fue por el terreno que está duro y no está parejo, y cada vez que impactas el pie, te golpea. Correr en asfalto siempre es mucho más fácil”, explicó.

Sin embargo, señaló que eligió ese terreno porque le recordó los recorridos en montaña sin altura, además, de que es un terreno casi virgen, pues no acude nadie a correr debido a que no está habilitado como parque.

Eso le permitió correr completamente solo, por lo que aprovechaba algunos momentos para pensar en algunas cosas buenas que incluso, aseguró, le sacaron una lágrima. “Pensaba en Dios, en las personas a las que vamos a ayudar”.

Y es que está seguro que la idea de apoyar le vino del cielo. “(Por la pandemia) Estuve varios días sin dormir, deprimido; pero no porque me esté yendo mal sino por la situación. Pensé primero en ir al mercado y comprar cosas para quienes lo necesitaran, tomar fotos y subirlo en las redes para que más personas se animen a apoyar. Pero a los tres días como que me vino la idea de lo que realmente debía hacer”.

“En mi recorrido, al fondo hay un letrero que habla de Cristo y trato de pensar en ello y otras cosas. Pienso en el evento, en las personas, pero cuando siento cansancio y dolor solo me concentro en la carrera”.

Durante el recorrido, Santiago recibió la visita de su esposa, Mayra Alejandra Herrera Chan, sus papás, José Santiago Rubio Salazar y Lizbeth Cardeña Peña, su padrino Felipe Trueba y sus amigos Carolina Pacheco, Vladimir Cáceres y Elvira Pensabé, quienes le echaron porras y animaron.

La entrega de víveres se realizará el 14 de junio y dentro de la despensa también se incluirá alimento para mascotas.— Iván Canul Ek