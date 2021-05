El duque de Sussex lanzará más "bombas de verdad" en una serie (vídeo)

El príncipe Enrique (Harry) está listo para lanzar más "bombas de la verdad" en su nueva serie de salud mental con Oprah Winfrey, según el portal Page Six.

El duque de Sussex se asoció con Oprah para "The Me You Can't See", que se estrena en Apple TV + pasado mañana viernes.

Una fuente dijo: "Uno de los episodios es muy personal ... profundamente".

El tráiler de "The Me You Can’t See" se ve súper interesante 👀 pic.twitter.com/SIBX4MXo4X — Panqueque Real (@panquequereal) May 17, 2021

Infancia problemática

La semana pasada, Enrique, de 36 años, le contó a Dax Shepard en su podcast cómo su padre, el príncipe Carlos, había pasado por un ciclo de "dolor genético" después de su propia infancia problemática.

Anteriormente le había dicho a Oprah que su padre y su hermano, el príncipe William, estaban "atrapados" en sus roles.

Aunque molestas, fuentes reales que conocen a William y su esposa, Kate Middleton, dijeron que está siendo apoyado por la gran familia de su esposa, y agregaron: "William está terriblemente herido, es un hombre elegante que vive para su trabajo, su país y su familia".

El príncipe Harry lanzará más "bombas de la verdad" en su nueva serie de salud mental con Oprah Winfrey.- Foto de Apple TV

En el tráiler de su nuevo programa que se lanzó anteayer lunes, Oprah, hablando con Harry, indicó: “En todo el mundo, la gente tiene algún tipo de dolor mental, psicológico y emocional. Poder decir: 'Esto es lo que me pasó a mí' es crucial ".

Meghan Markle y Enrique.- Foto de Apple TV

Signo de fuerza

Enrique, que habló de sus propios desafíos, especialmente a raíz de la muerte de su madre, la princesa Diana, en 1997, agregó: “Tomar la decisión de recibir ayuda no es un signo de debilidad. En el mundo de hoy, más que nunca, es un signo de fuerza ”.

Avance del capítulo

El tráiler también muestra a un Enrique de 12 años junto a su padre, de pie en posición de firmes mientras pasaba el ataúd de su madre el día del funeral.

Su esposa, Meghan Markle, con una camiseta de "Raising the Future" , también hizo un cameo en el tráiler, sonriendo y mirando por encima del hombro de Enrique mientras trabajaba en su computadora portátil.

Efectos posteriores

"Los resultados de este año se sentirán durante décadas", agregó Enrique cuando se mostró una foto de Meghan leyendo a su hijo, Archie.

"Por hijos, familias, maridos, esposas, todo el mundo".

#VÍDEO: Avance del documental “The Me You Can’t See”, con Lady Gaga. Se estrena el 21 de mayo en Apple TV+.pic.twitter.com/OhPSvdvEve — Gaga A Go Go (@GagaAGoGoNews) May 17, 2021

Algunos invitados

También se dieron a conocer algunos destellos de los entrevistados de la serie, desde Glenn Close hasta Lady Gaga.