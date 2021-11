El escritor Iván Espadas ofrecerá un taller de literatura de terror

Podríamos empezar esta nota con una frase cualquiera, pero preferimos hacerlo con un fragmento del cuento “El Pozo y el péndulo” de Edgar Allan Poe, un maestro en el arte del terror:

“Hasta ese momento no había abierto los ojos. Sentí que yacía de espaldas y que no estaba atado. Alargué la mano, que cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro. La dejé allí algún tiempo, mientras trataba de imaginarme dónde me hallaba y qué era de mí. Ansiaba abrir los ojos, pero no me atrevía, porque me espantaba esa primera mirada a los objetos que me rodeaban.

“No es que temiera contemplar cosas horribles, pero me horrorizaba la posibilidad de que no hubiese nada que ver. Por fin, lleno de atroz angustia mi corazón, abrí de golpe los ojos, y mis peores suposiciones se confirmaron. Me rodeaba la tiniebla de una noche eterna”.

Aunque ha sido uno de los nombres relacionados con el terror, que más han sido traducidos en el mundo, Edgar Allan Poe no fue un pionero. De hecho, los pasajes terroríficos en diversos textos han existido durante buena parte de nuestra historia antigua.

Aun así, la fiebre por este tipo de escritos tuvo su época dorada en el siglo XVIII, con el surgimiento del horror gótico presente en “El castillo de Otranto” de Horace Walpole, obra de 1764.

La gran acogida literaria del género del terror prosiguió durante el siglo XIX hasta nuestros días, en los que Stephen King, entre otros muchos, nos deleita con sus historias para no dormir.

Si te gusta el terror, Learning U’ trae para ti el curso en línea de narrativa de ese género, “El placer de escribir”, desde este sábado 13, y durante cinco sábados seguidos, de 10 a.m. a 12 i.m.

La plataforma de aprendizaje digital de Megamedia y el escritor Iván Espadas Sosa diseñaron este taller de cinco días de forma estratégica para llevarte el contenido más completo, de modo que al terminarlo seas capaz de escribir tu propia historia de horror por una inversión de 600 pesos. Si eres suscriptor de Diario de Yucatán pagarás 500 pesos.

Si disfrutas de la literatura de terror y deseas aprender las bases para empezar a escribir al respecto, este curso es ideal para ti. Para obtener más información, escribe a learningu@megamedia.com.mx o envía un mensaje vía WhatsApp al 9995-43-81-83.— Megamedia