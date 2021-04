El fatídico 6 de julio de 1685 en Campeche

El ataque pirata más demoledor y más prolongado

En “Miradas en el tiempo”, la estudiosa Laura Rosado preparó una cápsula sobre unos personajes que nos gustan tanto a los grandes como a los pequeños: sobre piratas, corsarios, filibusteros o bucaneros que visitaron la Península de Yucatán, y en especial un hecho que sucedió el 6 de julio de 1685 y el cual es considerado como el más demoledor, el de mayor tiempo de estancia de estos personajes en la Península, comandados los piratas por el flamenco Laurent de Graff, conocido por los españoles como Lorencillo, y el francés Agramont.

La villa de San Francisco de Campeche, desde su fundación, fue periódicamente visitada, amagada o invadida por estos personajes. En el recuerdo tenemos los ataques de Henry Morgan, Lewis Scott, El Olonés, “Pie de Palo”, Diego “El Mulato” y muchos otros que cometieron tropelías en nuestras costas.

El fatídico 6 de julio, Lorencillo y sus socios se presentaron en la villa de Campeche con una fuerza enorme: eran aproximadamente diez navíos, seis balandros, más de 1,500 hombres... y su táctica fue dividir sus fuerzas. Lorencillo desembarcó en la madrugada del día 7 en las playas del rumbo de San Román, y Agramont se dirigió al monte, lo que cortó todas las vías de acceso y salida de la villa. En su lugar, las fuerzas defensoras de Campeche eran pequeñas, eran aproximadamente 300 hombres que, aunque se prepararon con trincheras desde que visualizaron los barcos de los piratas, estaban conscientes de que de no llegar pronta ayuda del exterior fracasarían. A los cuatro días de empezar la batalla, los defensores del fuerte de San Carlos se quedaron sin municiones y sin pólvora, tuvieron que huir y se refugiaron algunos en el edificio del hospital. Al caer este edificio comenzó la desorganización, la desbandada, algunos vecinos se refugiaron en la iglesia mayor, otros en el convento de San Francisco y posteriormente también tuvieron que abandonar estos refugios y huir al monte. Un fugitivo que llegó a Mérida comentó que daba pena ver en los caminos y en los montes cuántas familias con niños, con mujeres, estaban escondiéndose, algunas veces hasta en cuevas. El gobernador Juan Bruno Téllez, al enterarse de esto, decidió salir en apoyo de Campeche; el capitán Juan Chacón decidió enfrentarlos en Hampolol ya que estaban saliendo de Campeche e invadiendo los poblados cercanos. En Hampolol los vencieron, los persiguieron hasta la entrada de Campeche.

No pagó el rescate

El rescate solicitado para liberar Campeche y soltar a los rehenes fue de 80 mil pesos y 400 reses mayores. El gobernador Juan Bruno Téllez de Guzmán no solo se negó a pactar con los piratas, sino que altivamente les contestó que “no le importaba nada, que quemasen la villa y que él tenía dinero bastante para volverla a hacer y repoblarla”.

Los piratas, muy enojados al recibir la respuesta del gobernador de que no pagaría el rescate, decidieron quemar la villa y sacar a la plaza principal y comenzar a degollar a algunos rehenes. Seis prisioneros fueron sacados a la plaza, el teniente Felipe La Barrera junto con otros principales solicitó hablar con Lorencillo, a quien se le consideraba un poco más humano que su socio el francés, y le pidió que suspendiera esa masacre y que ellos se ofrecían como esclavos eternos con tal de que parara este sufrimiento. Lorencillo aceptó y embarcaron todo lo que habían hurtado en Campeche y partieron con 300 rehenes aproximadamente.

A los dos días entró el gobernador Juan Bruno Téllez a Campeche y solo encontró desolación, todo destruido, todo quemado, cuerpos de personas, de animales, y probablemente sintiéndose un poco culpable por no haber accedido a pagar el rescate comentó: “Aun cuando les hubiera yo dado lo que pedían, no hubieran dejado de hacer todos estos destrozos”. Probablemente tenía razón, porque un año después la misma pareja de Laurent y Agramont intentó invadir y llegar a Valladolid, no se sabe por qué motivo desistieron y volvieron a embarcar, hay varias leyendas sobre este hecho, pero ésa… es otra historia”.

