El Fonca sería único sustento

Artistas yucatecos se preocupan por futuro del fondo

“El Fonca (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes), que otorga becas y financiamiento para proyectos, es una o la única manera que tenemos los artistas para seguir desarrollando nuestro quehacer”, señala Lourdes Luna, directora de Créssida Danza, al opinar acerca de que dicho fondo pasará a formar parte de la Secretaría de Cultura Federal.

Créssida Danza es una de las agrupaciones que forman parte del programa del Fonca, México en Escena, que a través de una carta que hicieron llegar a Arturo Herrera, secretario de Hacienda; Irma Sandoval, secretaria de la Función Pública, y a Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, expresaron su preocupación sobre el futuro del programa.

“No es precisamente que se haya eliminado este apoyo, sino que a través de un decreto se da la orden de eliminar todos los fideicomisos”, indica Lourdes Luna, quien señala que cuando se supo la noticia, en toda la comunidad artística hubo nerviosismo e inquietud.

“Cuando lo lees, en primera instancia piensas que nos van a eliminar de tajo. Ese fue como el primer impulso; pero a partir de ese momento ciertos sectores de la comunidad se movilizaron, nos hemos estado reuniendo vía virtual”.

“Fue un sacudón para toda la comunidad”, resalta Lourdes, a quien le sorprende que el anuncio se haya hecho en plena pandemia.

“Me parece que México está pasando por un momento muy complicado y finalmente, la comunidad artística en general vive en situación de precarización constante y, mencionar esto en este momento, es muy delicado”, agrega.

Los artistas también dejan ver en la carta su preocupación de que las mismas autoridades tengan una visión negativa del Fonca al decir que los fideicomisos se manejaban de manera corrupta y que por ello se dotará “de reglas de operación claras, transparentes y sin espacio a la corrupción”.

Lourdes señala que se trata de una acusación muy fuerte “porque el Fonca trabaja a partir de convocatorias. Todos los artistas son evaluados por pares. Hay una serie de reglas e información, y una serie de reportes e informes que tenemos que hacer y se evalúan. Es muy complejo para que generalicen”.

Añade que decir que desaparecen todos los fideicomisos porque son corruptos es como una acusación directa a todos los que de alguna manera hemos participado, no solo en esta convocatoria de México en Escena sino a través de los años, como artistas independientes, como artista de grupo, como jurados”.

En la carta, en la que también aparece Teatro de La Rendija, compañía de Raquel Araujo, se indica que es un prejuicio que ha llegado al extremo pues la misma secretaria de la Función Pública ha señalado que “el Fonca es un mero espacio de compadrazgo y su defensa un ‘golpeteo oportunista’; estigmas que rechazamos categóricamente porque revelan no solo un profundo desconocimiento de la institución que han decretado extinguir, sino graves indicios de negación sobre la muy diversa, heterodoxa y crítica labor de las comunidades artísticas del país”.

Lourdes señala que como artistas en activo y profesionales les interesa participar en la manera como el Fonca va a funcionar de ahora en adelante.

“Finalmente la secretaria de Cultura anunció que el Fonca no desaparece pero que se integra a la secretaría de cultura como una nueva dirección. No nos queda claro cómo va a suceder este traslado administrativo. Entendemos en primera instancia que hayan dicho que no desaparece, sino que se absorbe a la estructura de la secretaria de cultura, digamos que es una buena noticia”, dice Lourdes, quien afirma que la comunidad artística es el sector mas desprotegido en cuanto a presupuesto de manera general, tanto federal como estatal.

“(Los artistas) constantemente están buscando cómo sobrevivir para seguir haciendo su arte. Entonces, en este momento que nos digan que se van a eliminar programas para abrir otros programas, es complicado, sobre todo para los jóvenes que han decidido tomar esta carrera de manera profesional”, puntualizó.— Jorge Iván Canul Ek

