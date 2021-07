El Gobierno de Vila, "incongruente"

Cierran el Macay y abren nuevos espacios a pesar de que no hay presupuesto para Cultura

Yucatán se empobreció. El pasado 28 será recordado como un miércoles negro por el cierre del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (Macay), expresó Gonzalo Navarrete Muñoz, cronista de la ciudad.

Por su parte, el pintor Ernesto Novelo cuestiona la incongruencia del gobierno del Estado al afirmar que no hay dinero para el Macay, pero en medio de la pandemia abrió el museo “Armando Manzanero”, en Progreso construye el Museo del Meteorito, y en el rumbo de la Plancha en esta ciudad el Museo de la Luz.

Muchas personas han reaccionado al cierre de Macay, el único museo de arte contemporáneo en el Sureste del país.

Gonzalo Navarrete señala que el Macay tiene reconocimiento nacional e internacional por las exposiciones que presentó, y enfatiza que la función del arte es el mismo que la ciencia, develar los misterios del universo, y hay una conexión íntima entre el arte que estimula la imaginación y el desarrollo económico.

Que cierren el GMMM

Ante la postura del gobierno estatal, se pregunta por qué no se cancela el Gran Museo del Mundo Maya(GMMM) “que no es museo, ni maya y ha sido acusado de ser producto de la corrupción”.

“¿Qué testimonio le damos a las nuevas generaciones en el Estado con el cierre de un espacio como el museo de arte contemporáneo, mientras se deja otro que ha sido denunciado públicamente como producto de la corrupción y no sirve para nada? Es un mundo surrealista”.

“Pasaron muchos años para que pudiéramos salir de la Edad Media cultural y ahora que estábamos en el Renacimiento, ayer (por anteayer) se canceló, y hay temor de que desaparezcan otras instituciones, como la Orquesta Sinfónica de Yucatán”.

Considera que con el cierre del Macay se hace un gran daño al Estado y a las generaciones venideras.

Ernesto Novelo señaló que el gobierno actual se caracteriza por su opacidad en el manejo de los recursos, no se sabe cuánto llega, cuánto se gasta y en qué se gasta.

“Dicen que no hay dinero, pero en medio de la pandemia abrieron un museo para Manzanero, que no es que no lo merezca, pero es contradictorio que digan ‘no hay recursos para cultura’ y se haga algo así, ocasionen el cierre del Macay, y no sabemos si por el mismo camino van el Museo de la Canción Yucateca y la OSY”.

No tiene sentido

El pintor recuerda que también en Progreso se construye el Museo del Meteorito y aquí el Museo de la Luz, en la Plancha, ¿y sin dinero?

“Hay que cuestionar por qué el interés de apoyar nuevos espacios culturales y abandonar los que ya se tienen. Así no funciona. En cualquier país lo primordial es mantener lo que ya está , dar las condiciones adecuadas para su funcionamiento y luego desarrollar nuevos proyectos”.

“Yucatán pierde mucho con el cierre de este espacio, ¿qué imagen ofrecemos como Estado si desaparece el único museo de arte contemporáneo en todo el Sureste del país y uno de los más grandes de México?”.

“Las autoridades tratan de vender al Estado como epicentro de la cultura en el Sureste, incluso en el país, pero su discurso se contradice con el cierre del Macay, un museo de gran importancia local, nacional e internacional, por los convenios que tenía”.

Con los recortes presupuestales al Macay desde el año pasado se acabó el programa de arte rural que realizaba, de gran trascendencia, pues era un museo itinerante por el interior del Estado, comparte.

Recuerda que el Macay fue el primero en traer a Yucatán una exposición de Picasso y de otros artistas internacionales, grandes maestros de la pintura.

Turismo cultural

Como atractivo turístico, manifiesta que el edificio que ocupa el Macay es de gran belleza y era un imán para el turismo cultural que es de otro nivel, no es como Cancún que tiene problemas de drogas por el tipo de turismo que atrae, el turismo que viene a Yucatán, a Mérida, busca tranquilidad, cultura, esparcimiento, y con el cierre de espacios como este Museo ¿qué va a ofrecer?

Ernesto Novelo destaca que Mérida fue la primera ciudad del país en contar con una carta de derechos culturales, pero considera que al gobernador la cultura “no es de su importancia”, cuando fomentar y proteger la cultura es una obligación del gobierno, un derecho humano, no un favor.

Recomienda reestructurar la Sedeculta para reducir la burocracia, si no hay dinero para el área, no se justifica una burocracia cultural obesa e improductiva.— Iris Ceballos Alvarado