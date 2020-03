“El Greco”: virtual por el Covid-19

Acceso gratuito al Instituto de Arte de Chicago

MÉXICO (Notimex).— Como parte de las actividades culturales para solventar la cuarentena por el coronavirus Covid-19, el Instituto de Arte de Chicago, en colaboración con el Grand Palais y el Museo del Louvre de París, lanzó una serie de exposiciones virtuales del artista griego “El Greco”.

La primera actividad es una visita virtual en formato video por la exposición “El Greco: Ambition and Defiance” (El Greco: Ambición y Desafío), un recorrido a cargo de la curadora Rebecca Long y la investigadora Jena Carvana, donde relatan y explican porqué el artista plástico sigue siendo tan relevante al día de hoy.

La segunda es una actividad escrita acompañada de imágenes de pinturas llamada “El Greco: The Long Search To Find His Voice” (El Greco: La larga búsqueda para encontrar su voz), la cual tiene como objetivo formar al público para reconocer y distinguir el estilo pictórico del artista griego, desde sus obras tempranas hasta la pintura dramática por la cual es reconocido mundialmente.

Además, se lanzó el tour de audio por la exposición “El Greco Audio Tour” (Tour de Audio de El Greco), en la cual se explica el sistema legal y de mecenazgo de la España del Renacimiento y el rol del artista griego en la sociedad de esa época.

Por último, se cuenta con la exposición interactiva “The Assumption of the Virgin” (La suposición de la Virgen), donde se revisan las pinturas más importantes de “El Greco”: su origen, su viaje hacia el museo, y sus distintos trabajos de renovación.

Para acceder a las actividades se puede descargar gratis la aplicación del museo o visitarla a través de su página web.

