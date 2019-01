El grupo Innuendo rindió tributo a Queen en el Mérida Fest

MÉRIDA.- El grupo Innuendo le rindió tributo a Queen, en Paseo 60, como parte de las celebraciones a la ciudad, en el Mérida Fest.

Tributo musical de Innuendo a Queen FOTO: Emanuel Rincón Becerra.

Por: Emanuel Rincón Becerra.

El vaivén de emociones se disfrutó, desde el principio y hasta el final, con temas como Under Pressure, I want to break free, Radio Gaga, Dont stop me now, We Will rock you, We are The champions, entre otros.

El alcalde Renán Barrera Concha y su esposa Diana Castillo Laviada, e Irving Berlin Villafaña, director de cultura estuvieron entre los asistentes.

Grupo Innuendo

El tributo fue el concierto de debut del grupo Innuendo que está integrado por Alex Palma (teclado), Juan José Brito (bajo), Fernando Segovia (guitarra), Alvaro Canul (guitarra), Arturo Ramírez (bateria) y las voces de Marisa Dib, Paulina Esquivel y Gustavo Sagahon.- Claudia Sierra Medina