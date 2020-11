El guiso revela la clase social

Un libro expone la relación entre comida y estatus

LONDRES (EFE).— Libros célebres de Charles Dickens o Jane Austen, programas como “Arriba y abajo” y películas como “Mi bella dama” retratan la rígida división británica de clases. Ahora, un libro profundiza en la relación entre la comida y los grupos sociales en la historia del Reino Unido.

El vínculo es abordado por Pen Vogler en “Scoff. A History of Food and Class in Britain”, en el que aborda de manera amena guisos, palabras, modales culinarios y hasta los horarios de cena de las diferentes clases sociales en varias épocas.

La historiadora, cuya obra aparece con el sello Atlantic, es famosa por haber contado lo que comían, y cómo, reconocidos escritores del pasado. Ahora expone el origen de algunos hábitos culinarios de los británicos y cómo en muchos casos estaban cargados de prejuicios.

La autora recurrió a la literatura y a libros de recetas para evaluar la relación entre cocina y sociedad desde la invasión normanda, en 1066. “La corte y la aristocracia han tenido una poderosa influencia desde la invasión normanda y las peleas por la posición social en la Revolución Industrial sentaron la base de la forma en que hoy pensamos sobre las clases sociales”, explica.

Si bien hay políticos que insisten en que la “guerra de clases” terminó y los jóvenes piensan que la clase social ya no importa, “nuestras suposiciones hoy sobre quién come qué muestran que la clase social es todavía una poderosa influencia”.

En todos los períodos históricos se nota la diferencia entre lo que comen los de “arriba” y los de “abajo”.

Hace siglos, la población sin recursos estaba acostumbrada a una dieta de tocino, pan y queso, “si tenían suerte”, y verduras como repollo y cebolla. La diferencia más pronunciada se remonta a los tiempos medievales, cuando las familias dominantes comían pavo real y cisne.

“La división era igual de pronunciada si uno era un trabajador en tiempos victorianos que anhelaba pan blanco, mientras otras familias comían carne de res asada”, resalta Vogler.

De acuerdo con la escritora, durante siglos la comida de las clases privilegiadas fue de estilo francés, pero ya no es el caso ahora, pues Reino Unido está muy influenciado por recetas de todas partes del mundo.

Así como los modales en la mesa indicaban una diferencia social, el horario de la comida principal también lo era. Las clases altas fueron retrasando la “cena” cada vez más en los distintos períodos históricos para diferenciarse de los grupos menos pudientes.

Con el tiempo la “cena” llegó a retrasarse hasta ocho horas (era al mediodía) pues las “clases altas fueron comiendo más y más tarde para distanciarse de las clases medias, y las clases medias retrasaban la comida más y más para emularlas”.

Este retraso es un ejemplo de “la lucha de los diferentes grupos socioeconómicos por la identidad”.

“La gente que estaba en lo más alto de la estructura social estaba permanentemente cambiando a fin de impedir que las (clases) medias, que tenían aspiraciones, pudieran imitarles y, por lo tanto, unirse a ellas”.

En los tiempos de los Tudor —siglos XV a XVII—, cuanto más cerca estaba un comensal del extremo de la mesa, donde se sentaban los privilegiados, más variedad de comida tenía a su disposición.

De un vistazo

Masificación

De acuerdo con la historiadora Pen Vogler, el uso del tenedor se popularizó hacia el siglo XVII, antes de lo cual la mayoría de la gente utilizaba solo cuchillo, cuchara y pan para comer.

Razón histórica

Es por eso que hoy día el plato del pan “se coloca en la posición del tenedor, a la izquierda del plato” principal.