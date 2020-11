Oferta artística de Cultura en Línea para esta semana

El público podrá descubrir cómo sería el Día de Muertos entre los seres que habitan en los montes, este domingo 8 de noviembre, en la obra El Hanal Pixán de los animales a través de Cultura en Línea, informa la Secretaria de la Cultura y las Artes.

El montaje escénico, dirigido a infantes, estará disponible a las 18 horas y forma parte de la programación de Tan lejos, tan cerca: una mirada a la Gran Muestra Estatal de Altares del Hanal Pixán y el Delirio Teatral 2020 que la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), transmitirá en www.youtube.com/user/culturayucatan.

Mediante títeres se mostrará a una luciérnaga, un lagarto, un armadillo y un mosco que se encuentran confundidos por el Halloween y el Hanal Pixán pero que, gracias a la sabiduría de Doña Ak, una tortuga, resolverán sus dudas. En la puesta participan Graciela Ruiz, Gilma Tuyub así como el director y autor del libreto, Carlos Medina.

Hoy, a las 20 horas, estará disponible la gala Viva la Revolución con el Ballet Folklórico del Estado de Yucatán “Alfredo Cortés Aguilar” y la participación del Trío Destellos de la Asociación “Pastor Cervera” y el cantante Víctor Martínez.

Las actividades de Cultura en Línea continuarán mañana, a 18 horas, con el concierto Música para el alma, trova de todas las épocas del dueto DAR, integrado por Juan Carlos Marbán y Antonio Sánchez Molina, que interpretará canciones de autores de Chile, Cuba, Ecuador, España, México y Panamá, en ritmos como bolero, son, salsa joropo, bossa nova, entre otros.

Más tarde, a las 20 horas, Andrea y Ana Herrera Cardeña, en flauta y el violín, respectivamente, presentarán en el recital Pequeña serenata yucateca, un recorrido por las melodías de la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días para rendir un tributo a los compositores Pepe Domínguez, Cirilo Baqueiro, Santiago Manzanero, Armando Manzanero, por citar algunos.

Meryvid Pérez realizará la lectura dramatizada de los cuentos Cartas a un gnomo, de Margarita Mainé, El pez rojo, de Taeeun Yoo y Niña bonita, de Ana María Machado, el viernes 6, a las 8 de la noche, para fomentar el hábito de leer e impulsar la imaginación y creatividad de la niñez.

El sábado 7, a las 6 de la tarde, el grupo Los RIPpers realizará Narraciones desde el Oráculo, un concepto original multidisciplinario de audiocuentos animados con canciones que hacen referencia a las historias presentadas con temas de fantasía, ocultismo, sobrenatural, mitología, leyendas y folclore.

A las 20 horas, temas en español e inglés de los años 70 y 80 como “Against all odds” de Phill Collins, “I need to be in love” del grupo The Carpenters y “Procuro olvidarte” de Manuel Alejandro y Ana Magdalena podrán ser escuchados en la voz de Yuli Viveros y el piano de Mario Guillermo en el concierto Un viaje por el tiempo.

Como parte de los Estímulos para la creación del programa Acciorama, el Foro Alternativo Rubén Chacón y Teatro del Sueño A.C. realizarán la obra “Epístolas de Esperanza” dirigida por Francisco Solís, el sábado 7, a las 12 horas por Zoom y el viernes 13 a las 20 horas por YouTube. Las personas interesadas pueden solicitar su acceso al correo creadordeescena@hotmail.com o a los teléfonos 9991-638608 y 9991-633154.

Al igual “Las huellas de Goliat”, protagonizado por Silvia Káter, tendrá funciones a través de la plataforma Zoom, los sábados y domingos de noviembre, a excepción del 28, a las 20:30 horas; mientras que la compañía Oveja Negra dirigida por Mabel Vázquez, realizará el montaje “Niña de maíz y sal” los días 8, 15, 22 y 29 a las 12 horas.

Los boletos para ambas funciones tienen costo y se pueden adquirir en https://boletopolis.com/es/evento/15655 y en https://www.larendijasedevirtual.com/taquilla, respectivamente.

A través de Cultura en Línea, el domingo 8, a las 17 horas las niñas y niños aprenderán en “El gato y la gaviota que volaron juntos”, con Estela Gameros, una tierna historia que invita a la empatía, el respeto, y el impacto de nuestras acciones en el ambiente.

A las 20 horas se llevará a cabo la última obra del programa Tan lejos, tan cerca a cargo de la agrupación Mayab Mool que presentará ¡Ko’ox janal! Pixano’ob! (¡Vamos a comer! Ánimas). Durante el desarrollo veremos a las tres chismosas del pueblo que abandonaron el plano terrenal antes de tiempo, regresan de la muerte para celebrar los finados con Chumina y Chato. La dirección y el guión son de Erik Santoyo.

Mayores detalles de la cartelera que ofrece Sedeculta en las redes de la dependencia estatal facebook.com/sedeculta, twitter.com/sedecultayuc, instagram.com/sedeculta y el portal oficial www.cultura.yucatan.gob.mx.