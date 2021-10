El huevo, alimento esencial y variado

El Día Mundial del Huevo celebra su 25 aniversario

Estrellados, revueltos, duros… hay tantas formas de consumir huevo, alimento que hoy celebra su día.

La fecha (el segundo viernes de octubre), promovida en 1996 por la Comisión Internacional de Huevo, tiene como fin destacar todas las propiedades y beneficios de uno de los productos más consumidos en el mundo.

“El huevo siempre ha estado en nuestra alimentación y es muy común que forme parte de la dieta de cualquier mexicano”, señala el maestro Carlos Manuel Sánchez Morales, responsable del Laboratorio de Alimentos y Bebidas de la Universidad Anáhuac Mayab.

Comenta que el problema que hubo con el consumo del huevo es el mito de que tenía un alto contenido de grasa y podría causar problemas de colesterol alto.

“La realidad es que el huevo tiene muy buenas propiedades en cuando a grasa se refiere, pues tiene una mayor cantidad de grasas buenas que ayudan a limpiar el organismo”, añade.

El maestro supone que la razón por la que se decía que su alto consumo era malo, era más bien por la forma como se cocinaba: con manteca, aceite o mantequilla.

“Conforme se hicieron estudios se comprobó que no hay que temer por consumirlo; incluso, antes se pensaba que en personas con diabetes era malo, pero se estudió bastante el tema y demostró que una persona con diabetes puede consumir hasta 12 huevos a la semana y no tener problemas de salud”, dice Sánchez Morales.

El maestro recalca que no es malo el consumo de huevo y que lo recomendable al día podría ser uno o dos, “aunque hay gente a la que le gusta comer más y es importante que sepa que no hay tanto problema”.

Asimismo, destaca que entre sus nutrientes, el huevo contiene colina, vitamina B12 y hierro que ayudan al desarrollo del cuerpo desde etapas tempranas: “Por ejemplo, a las embarazadas y los niños en crecimiento les ayuda mucho”.

El profesor señala que se podría comer huevo en la mañana y la noche y no habría problema, desde luego, preparándolo con unas gotitas de aceite de oliva, solo para que no se pegue en la sartén, aunque se puede prescindir de aceite si usa una sartén que no lo necesita.

Lo que no recomienda mucho es consumirlo crudo. “Cuando se come así, la disponibilidad de los nutrientes no es tan alta que si se cocina, además de que se eliminan muchas bacterias”.

Sobre el consumo únicamente de la clara, Sánchez Morales señala que se promovió comerla sola porque se pensaba que la yema tenía grandes cantidades de grasa, “pero hoy es mejor comer el huevo entero porque se obtienen todos los nutrientes que si comes solo la clara”.

A la pregunta de si todas las personas pueden comer huevo, el maestro señala que de preferencia quienes padezcan hígado graso, aunque en realidad éstos deberían controlar su consumo de grasa en general y no tanto de huevo. En dado caso, indica que las personas con este padecimiento y las que tienen una dieta baja en grasas, acudan con un especialista.— IVÁN CANUL EK