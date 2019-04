El INBAL deja en libertad al músico serbio Srba Dinic

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Lucina Jiménez, asegura que tenía el interés de renovar el contrato anual del maestro serbio Srba Dinic como director de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y le informó que sus percepciones estaban en un proceso de revisión debido que en 2018, por 21 funciones, cobró cuatro millones de pesos.

De acuerdo con la funcionaria, no se le podía volver a ofrecer esa cantidad debido a las políticas de austeridad del gobierno.

Sin embargo, definitivamente ya no será contratado porque el músico declaró a la prensa que tenía información que podría revelar y no detalló de qué tipo.

El INBAL informó que Dinic firmó un contrato para dirigir la orquesta en dos funciones de la Compañía Nacional de Danza, por un monto de 341 mil pesos. Y por convenio entre el INBAL y el Auditorio Nacional, este último lo contrató para la temporada de “El Cascanueces”, por 1.037,000 pesos. A estas cifras, dice el documento, se suma un monto no especificado por hospedaje durante su estancia en México.

Lucina subraya que, pese a lo elevado de las cifras y por su alto nivel artístico y los resultados que tuvo la orquesta durante su gestión, se le volvió a invitar a trabajar y se le pidió tiempo para revisar su contrato. Pero el contacto con el músico, que dirigía la orquesta desde 2013, fue prácticamente nulo. Paralelamente a esta revisión salarial inició conversaciones con los músicos para conocer sus inquietudes y recibió denuncias contra el director a causa de su trato.

Pese a ello, el INBAL mantuvo el interés de renovar el contrato de Dinic. Eso se perdió cuando señaló a una agencia de noticias que “tenía información que podría dar a conocer y que sus abogados están listos”.

“Los músicos estaban divididos, había quien estaba preocupado por la confirmación del maestro, y había quien no quería que se le confirmara. Nosotros dijimos desde el principio que sí se le confirmaría, solo íbamos a revisar el monto. Se le informó al maestro que estábamos escuchando a los músicos y quizá pensó que por eso estaba en riesgo, pero él tenía por escrito nuestro interés. En esta etapa de mediación no se puede indicar a la prensa que estás listo con unos abogados y que tienes cosas que puedes decir. ¿Sabes qué? Pues ahí sí no. ¿Se le mantiene para que no diga lo que sabe o se le sostiene y ejercerá su derecho legal contra quienes no están de acuerdo con él? Eso no se puede. No lo tomo como chantaje, necesita distancia para ejercer su derecho”.

La dependencia dijo en un comunicado que se “dejaba en libertad al maestro para hacer sus señalamientos”.

De un vistazo

Sueldos a la mitad

“Los músicos estaban divididos, había quien estaba preocupado por la confirmación del maestro, y había quien no quería”, afirma Lucinda Jiménez. “Dijimos desde el principio que sí se le confirmaría”.

Nuevo cargo

Raúl Falcó será el director del Estudio de la Ópera de Bellas Artes a partir de mayo.