El jazz llora la muerte de Chick Corea, ganador de 20 premios Grammy

El pianista, teclista y compositor estadounidense de jazz Chick Corea falleció anteayer martes 9, según confirmó un comunicado en su cuenta de Facebook.

Armando Anthony Corea (Chelsea, Massachusetts, EE. UU., 12 de junio de 1941 - 9 de febrero de 2021), conocido como Chick Corea, era un pianista, teclista y compositor estadounidense de jazz.

Ganador de 20 premios Grammy, Corea fue muy conocido por su trabajo durante la década de 1970 en el género de jazz fusión.

"Con gran tristeza anunciamos que el 9 de febrero, Chick Corea falleció a los 79 años de edad, de una rara forma de cáncer que sólo fue descubierta recientemente", comienza el texto.

"A lo largo de su vida y su carrera, Chick disfrutó de la libertad y de la diversión de crear algo nuevo, y en jugar a los juegos que a los que juegan los artistas".

"Fue un amado esposo, padre y abuelo, y un gran mentor y amigo para muchos".

"A través de su obra y de las décadas que pasó recorriendo el mundo, emocionó e inspiró la vida de millones de personas".

"Aunque él sería el primero en decir que su música decía más que lo que las palabras nunca podrían, sin embargo, tenía este mensaje para todos aquellos que conocía y amaba, y para todos aquellos que lo amaban".

