El lenguaje no verbal delata a los mentirosos

Conferencia para detectar todas las señales pequeñas

“Todos mienten” es una de las frases más recordadas del Dr. Gregory House, interpretado por Hugh Laurie en la serie homónima.

Mentir es humano, mucho más de lo que se pueda creer; está en nuestra naturaleza, se dice que mentimos hasta tres veces cada 10 minutos, para muchos un dato en extremo conservador.

Y si mentir es tan normal, ¿cómo es que la mentira terminó catalogada dentro de los 10 mandamientos?

Mentiras descaradas, abiertas, piadosas o verdades a medias, ahí están y el poder detectarlas es una ciencia que se nutre de varios elementos que delatan al presunto mentiroso, así lo explica Hugo Lescano, especialista argentino, director del laboratorio de investigación en comunicación no verbal, que impartirá la conferencia “Cómo detectar mentiras: Los secretos de la comunicación no verbal” mañana jueves 20 a las 7:30 p.m. en el auditorio de la Universidad Modelo.

En rueda de prensa llevada al cabo ayer, el especialista en detección de microexpresiones, quien por vez primera visita Yucatán, explica que existen elementos físicos que permiten detectar cuando alguien falta a la verdad, uno de los primeros: “no es lo que se dice sino cómo se dice”.

“Una persona dice una mentira —comenta el entrevistado— y en la medida en que conocemos a esa persona, más fácil podemos detectar cuando miente; esto no quiere decir que al no conocer a nuestro interlocutor no detectemos cuando está mintiendo, bastaría una charla de café de 30 minutos para crear un parámetro para comenzar a darnos cuenta de cuando la persona miente.

“Cuando tú sabes cómo habla y se expresa habitualmente la otra persona, podemos detectar factores que van más allá del mensaje: intrínsecamente está el volumen, el ritmo, la pausa, el tono; si hay variación la respuesta casi siempre es una mentira”.

También uno puede observar “el lenguaje de los ojos, el rictus de la expresión, la expresión corporal, el manejo de las manos, los ‘tics’ que revelan un grado de estrés de la persona para no ser descubierta, todo eso habla” subrayó el especialista.

Talento para mentir

Para Lescano el perfecto mentiroso no existe, sin embargo sí hay personas con una notable capacidad para mentir, por ejemplo, “los buenos actores pueden hacer creíble casi cualquier situación, pero, por ejemplo, una persona con un desequilibrio mental no es consciente de su propia mentira, al contrario, está convencida de su propia realidad. Los políticos son harina de otro costal”, bromea el argentino.

Para Hugo Lescano el polígrafo o “detector de mentiras” no es un procedimiento concluyente ni efectivo, por lo que se cuestiona su eficacia y su valor como prueba para normar un juicio en torno a la honestidad de quien se somete a éste.

Los boletos para la conferencia están a la venta en la Universidad Modelo y en TusBoletos.com a $305.— Emanuel Rincón Becerra.

Mentiras piadosas

Mentir es tan humano, que a veces la honestidad puede resultar, cruel, cruda, dura y devastadora; cuando un lazo afectivo nos acerca al interlocutor todo lo anterior es lo menos que queremos proyectarle. Es entonces que mentir se hace un acto de “piedad”, algo que se recurre para no herir o lastimar al otro.

Estrés al mentir

”La mentira como un acto constante puede causar severos trastornos físicos al mentiroso, el cuerpo tarde o temprano resiente ese estrés de sostener una mentira” dice Hugo Lescano.