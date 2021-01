El mejor inicio del año es bajo el amparo mariano: Mons. Patrón Wong

Con el abrazo materno

Citando al Papa Francisco, “comenzar el año bajo la mirada, el abrazo y la ternura de la Madre es la mejor forma de hacerlo”, afirmó monseñor Jorge Carlos Patrón Wong la mañana de ayer, en la misa que presidió en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzminá).

El sacerdote yucateco, secretario para los Seminarios de la Congregación para el Clero, dijo a los 50 fieles que tuvieron acceso al interior del templo —el número límite permitido—, que esa parroquia tenía significado especial para él, toda vez que el Seminario Conciliar de Yucatán se ubica a un par de calles, lo cual le trae felices recuerdos de sus etapas como seminarista y rector.

En la homilía, en la que se despojó del cubrebocas, monseñor Patrón expresó su deseo de que “nuestra Madre nos permita proyectar desde Dios para Dios y en Dios todo lo que no conocemos”.

Los cristianos, añadió, deben vivir 2021 con esperanza, gozo y alegría desde tres perspectivas vinculadas con la Virgen María:

Primero, como una bendición, porque bendecir “significa pensar bien, sentir bien, actuar bien y relacionarse bien”.

“Sé bendito en tu familia, tu trabajo, en el mundo que te tocó vivir; llevas esa bendición a los demás porque en ella llevas a Jesús”.

Segundo, con el misterio de la Navidad. “Meditar desde la perspectiva del cristiano significar incluir elementos que no intuíamos, cosas que no veíamos y realidades que no percibíamos; meditar la Palabra de Dios es fundamental ante cualquier situación, pues el Evangelio es adentrarse a la realidad como se ve desde Jesús”.

“Estar en contacto directo con Cristo a través del Evangelio es la pieza clave del rompecabezas de nuestra vida. Ante situaciones difíciles en lo existencial, espiritual, familiar o económico, al meditar aparecerá la clave desde Dios”, apuntó.

Tercero, “alejarnos de los ambientes negativos, malos sentimientos, la autodestrucción, la violencia, la agresividad, los superfluo y lo banal, porque de otro modo estaremos guardando virus muy dañinos que se traducen en vidas desdichadas, complejos de inferioridad, enfermedad, neurosis”.

Monseñor Patrón Wong exhortó a pedirle a la Virgen María que nos acompañe, nos ayude a ser bendición y llevarla a los demás, y ayudarnos a meditar todos los días el Evangelio antes de tomar una decisión.

“Sobre todo, pidan salud y que nadie falte para que al final de 2021 estemos saludables y juntos”.

Una noche antes ofició la misa de fin de año en la iglesia de María Inmaculada, que se transmitió por redes sociales y se ofreció por los difuntos y las necesidades concretas de cada familia.

En la homilía, expresó que al llegar el fin de año siempre se pide la bendición de Dios y se hace colocando a María no solo como intercesora, sino también pedagoga que enseña a descubrir qué significa ser bendecido.

Señaló que hay algo muy difícil que se debe hacer, tal como lo manda el Evangelio: “Bendice a los que te maldicen, a los que te hacen el mal y te persiguen”.

Resaltó que en este nuevo año se debe bendecir a los que hacen mal, tal como lo hace la Virgen cuando está de pie frente a Cristo crucificado; “nos bendice a nosotros que asesinamos a su hijo”.

Añadió que todos lo adjetivos posesivos son una gran mentira, pues salud, alimentos, casa, trabajo y herencia se reciben de Dios y a Él pertenecen, por lo que hay que agradecer todo lo que nos regala a cada uno y enseñar a los hijos a bendecir lo que Dios les da.

La bendición al final de la misa es como decir “el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti”. “Muchas personas no pueden ver el rostro de Dios, la bendición que viene de lo alto”.

Otras ven el rostro equivocado de Dios, uno castigador, de manera que hay que buscar el verdadero, el que ven San José y la Virgen María, que es el rostro de la ternura y el amor.— Emanuel Rincón B. e Iris Ceballos Alvarado

