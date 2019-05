¡El mejor regalo para mamá!

MÉXICO (Notimex).-Olvidarse de sus obligaciones, recibir amor, dormir un poco más, convivir con sus hijos y no cocinar son algunos aspectos simples que las madres agradecen muchísimo en su día.

La psicoterapeuta Nancy Steinberg asegura que las mamás, sobre todo las que tienen hijos pequeños, al ser cuestionadas siempre responden que “quieren dormir y un día de vacaciones de ser mamá“.

Por eso la especialista recomienda realizar acciones pequeñas como llevarles el desayuno a la cama, limpiar la casa, lavar el coche o hacerse cargo de los hermanos más pequeños para que ella realmente descanse.

La idea es que estas actividades no sean exclusivas del 10 de mayo, sino al menos una vez a la semana y así demostrar el amor que tienen por ella y sobretodo valorar lo que las madres hacen ya sea como amas de casa, trabajadora, soltera o con pareja.

“En años anteriores, no se veía que los padres ayudaran con los quehaceres del hogar ni con los niños, pero, en la actualidad si, además de que comparten la idea de que la responsabilidad de la crianza de los hijos es de ambos”, dijo la especialidad.

En cuanto al tiempo que las mamás no se dedican (por la labor que su rol conlleva), la doctora aclara que las madres casi nunca hablan de lo que no pueden hacer cuando piensan en sus hijos, mientras que, en cuanto a pareja, hay muchas quejas respecto a que no las valoran y no les dan tiempo.

Dar todo por los hijos

Las madres están dispuestas a dar todo a los hijos hasta cierta edad, pero llega un momento donde empiezan a sentir que estos no corresponden. Les gustaría que se preocupen más por ellas, no que dejen de realizar pequeñas acciones como avisar cuando llegan tarde.

Sin importar el valor del regalo, que puede ser desde una tarjeta (cuando son niños pequeños), las opciones van desde un coche, joyería, ir a comer o un paseo, pero que sea de corazón; es indispensable hacerle saber a las mamás que son parte importante en la vida.

Para la especialista en terapia ocupacional, una persona que no tiene recursos económicos, pero regala una flor “con todo su corazón“, tiene más valor que una persona que obsequia un carro por salir del paso.

Lo importante es la actitud con la que se les da un regalo, así como la gratitud de todo lo que hacen por sus hijos.