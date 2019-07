El mundo atestiguó la hazaña

Causa emoción el recuerdo de la llegada a la Luna

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Lucía lo recuerda con claridad. Eran casi las nueve de la noche y estaba sentada en la sala de su casa junto a su pequeño hijo de cuatro años mirando la transmisión de la llegada del hombre a la Luna en su pesada televisión a color marca Admiral.

Al niño parecía no interesarle las imágenes borrosas explicadas por Jacobo Zabludovsky, pero a Lucía se le enchinaba la piel al imaginarse a ella misma caminando sobre ese misterioso lugar que solo podía concebir como un enorme foco nocturno; territorio de sueños más que de realidades.

En su pequeño departamento de Ciudad de México, ella era uno de los 600 millones de personas en todo el mundo que veían la conquista más esperada hasta ese momento en la historia espacial.

El 20 de julio de 1969 la nave espacial Apolo 11 de la NASA alunizó. La hazaña se transmitió en vivo a los televidentes de todo el mundo.

La Tierra se paralizó para atestiguar como el astronauta Neil Armstrong dejaba la primera huella humana en la superficie lunar bajo la mítica frase: “Es un pequeño paso para el hombre; un gran salto para la humanidad”.

Lo acompañaban en la odisea espacial Edwin E. Aldrin (apodado “Buzz” y quien también recorrió la superficie lunar) y Michael Collins. Llevaban algunos experimentos muy básicos, como un sistema para medir la sismicidad lunar y telemetría por láser para calcular mejor la distancia entre la Luna y la Tierra.

La imagen más nítida que conserva Lucía de la transmisión televisiva es la de la bandera de Estados Unidos colocada más allá de las fronteras terrestres.

No es gratuito que el recuerdo de esta mujer que hoy tiene más de 80 años se remonte a la bandera de las barras y estrellas.

Hoy día, la nueva misión de la NASA enfocada en la Luna se llama Artemisa (en honor a la hermana gemela de Apolo). Este proyecto está planeado a grosso modo en tres fases: un viaje no tripulado, una vuelta al satélite con astronautas a bordo y finalmente la llegada a la Luna con astronautas, entre ellos una mujer.

Algunos de los “peros” que podrían retrasar los objetivos de la misión son que la NASA aún no tiene listo el cohete y la cápsula de tripulación de Orion que llevaría a los astronautas al espacio profundo y que también serviría para impulsar la nueva odisea lunar.

Otro “pero” es que la NASA tampoco ha desarrollado un vehículo de aterrizaje lunar desde que el programa Apolo terminó en el lejano año de 1972.

Llevar experimentos científicos y técnicos a la superficie lunar es primordial para el posterior triunfo de una eventual misión tripulada, pero en este aspecto, los proyectos en papel parecen haberle ganado a las realidades.

Es así que se está confiando en la capacidad de los socios comerciales de la NASA para asumir estos retos de manera más eficaz.

Hace un par de meses esta agencia espacial anunció que había firmado contratos con tres compañías, cada una de las cuales contempla llevar hasta 14 experimentos a la Luna a bordo de pequeños robots.

Para muestra: un botón, o más bien un módulo de aterrizaje. La compañía de New Jersey Orbit Beyond of Edison tiene la intención de enviar un módulo de aterrizaje a la llanura de lava del Mare Imbrium o Mar de la lluvia para el tercer trimestre de 2020.

La sonda llevará hasta esta superficie circular cubierta de basalto y rodeada de tres anillos montañosos, instrumentos de la NASA, incluido uno para vigilar el nivel de radiación cósmica al que estarían expuestos los astronautas que pudieran habitar el satélite.

Las otras dos compañías elegidas son Intuitive Machines y Astrobotics.

La NASA está contra reloj, mientras China paso a pasito está cumpliendo con sus objetivos. Para los chinos la llegada de humanos a la Luna está contemplada para 2030, pero mientras tanto la serie de misiones lunares sin tripulación que ha lanzado durante la última década le ha traído gran reconocimiento.

Su más reciente proeza: la llegada de la sonda Chang’e-4 al lado más alejado de la Luna. Este alunizaje abrió un nuevo capítulo en la exploración lunar a principios de este año.

El objetivo es lanzar otras cuatro misiones robóticas, como la inminente Chang’e-5, que podría lanzarse en diciembre de este 2019.

Los investigadores esperan que las misiones chinas presenten pistas que brinden más certeza para la fundación de una futura base lunar.

Una nueva carrera está lista y parece que tal como ocurrió hace medio siglo: cuando la ciencia está de por medio, la humanidad puede ser la verdadera ganadora.

En la carrera espacial

China planea llevar humanos a la Luna en 2030 y mientras tanto, desde hace una década realiza misiones sin tripulación que le han dado gran reconocimiento internacional.