Con agenda apretada

El músico Cecilio Perera ofrecerá tres conciertos

Cecilio Perera no se olvida de Yucatán y de sus raíces, por eso regresar a la tierra que lo vio nacer para compartir su música con amigos, familiares y el público siempre es un motivo de alegría, más aún cuando en uno de los conciertos que tiene programados interpretará varios temas de la trova tradicional yucateca, a los que ha hecho arreglos para guitarra sola y ahora son parte del repertorio que toca por el mundo.

Así lo dio a conocer el guitarrista yucateco, quien el sábado pasado llegó a Mérida después de ofrecer una entrevista en televisión nacional e interpretar algunas canciones como parte del programa.

Esta semana tiene una apretada agenda de trabajo, que incluye tres conciertos: dos con la Orquesta Sinfónica de Yucatán, como parte del programa uno de la temporada, y uno que ofrecerá mañana en el Palacio de la Música a las 20 horas.

Ayer lunes sostuvo un encuentro con jóvenes estudiantes de la licenciatura en Música de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), con quienes compartió experiencias y respondió a las inquietudes de los jóvenes en formación respecto a temas variados, desde aspectos de la interpretación musical y cómo mejorarla hasta otros sobre cómo hacer una carrera artística y alcanzar un desarrollo profesional alto.

El guitarrista comparte que el concierto en el Palacio de la Música será de entrada libre. Será la primera vez que toque en ese recinto, el cual aún no conoce, pues desde hace dos años que no venía a Yucatán. Razón por la que considera será interesante el tocar en una nueva sala de conciertos de la ciudad.

Para esa presentación preparó un programa muy variado, el cual incluye canciones de la trova yucateca, para las que ha hecho arreglos para guitarra sola.

En total ya hizo arreglos a 16 temas de trova yucateca y se publicará un libro con las partituras, mismo que se encuentra en proceso de elaboración por parte del Gobierno del Estado, a través del Centro de Investigaciones para las Artes “Gerónimo Baqueiro Foster” de la ESAY.

Indica que ya entregó el material que le corresponde, y ahora el personal del Centro trabaja en una serie de investigaciones para algunos textos que serán parte del libro.

Espera que el libro se pueda terminar este año.

“Peregrina”, “Quisiera”, “Caminante del Mayab”, “Solo tú”, “Ella”, “Quisiera ser golondrina” y “La mestiza” son parte de los temas a los que hizo arreglos e incluirá varios de éstos en el concierto de mañana.

Afirma que cuando toca estos temas en sus conciertos por Europa tienen una buena recepción por parte del público, pues es algo exótico para ellos, y así como Vivaldi en sus obras es muy veneciano, se puede conocer el origen que en su caso tiene como guitarrista, cómo es el folclor de la música del lugar donde nació.

El programa también incluirá canciones los Beatles, a las cuales también hizo arreglos propios para guitarra sola, por ejemplo, “She’s Leaving Home”, “Little Help From My Friends” y “Sargent Pepper”, entre otras.

En los arreglos que realiza respeta la esencia del género, pero le añade aspectos que tienen que ver con la diaconía o el contrapunto, o las ornamenta acorde a la experiencia que tiene de lo aprendido en sus estudios de Licenciatura y Maestría en el Mozarteum de Salzburgo, Austria, donde actualmente es asistente de la cátedra del maestro Elliot Fisk, con quien se formó.

En recital del Palacio de la Música también contempla un momento con piezas españolas de Albéniz y Granados, en las que se hará acompañar por su esposa, la también artista Marina Razumovskaja, quien tocará las castañuelas y bailará.

Otro de los momentos del concierto será con un cuarteto de cuerdas integrado por músicos de la OSY, con quienes interpretará una obra del argentino Carlos Guastavino; y el recital finalizará con la participación de todos en el escenario para interpretar una obra de carácter español del italiano Boccherini.

El viernes 6 a las 21 horas y el domingo 8 a las 12 horas se presentará con la OSY en el teatro José Peón Contreras.— Iris Ceballos Alvarado