El muy famoso mito de los vinos caros

José Carlos Palacios Sommelier

Hola, qué tal mis estimados lectores. El tema de hoy es un tema muy recurrente y que se utiliza en muchas charlas y sigue pasando de generación en generación. Les voy a hablar de los vinos caros. En estos días, he recibido un correo y traía esta duda: “Mire no sé qué hacer, porque mi cuñado siempre me apantalla que él siempre bebe vinos caros, porque los económicos (por ponerle un nombre), según mi pariente, les ocasiona una cruda terrible, y la verdad, a mí, todos me saben igual. ¿Hay alguna relación precio/calidad para los vinos, o cómo le hago para saber si es bueno o el malo, o si es caro o es barato?”.

Entonces pensé que el tema es muy complejo y simple a la vez; y gracias a la musa inspiradora, en abocarme a la tarea de ver este dilema de los vinos caros y los vinos “a buen precio” y tiene que ver con la cantidad de ofertas que hay en los supermercados, licorerías, etc., y no reflejan el verdadero valor del vino.

Mucha gente se siente conocedora (como el cuñado de este señor) por haber visitado un viñedo o por recomendaciones de sus amigos. Pero el punto no es ese sino es ver cómo funciona esto de los vinos que se miden con algo que se llama “precio/calidad”.

El precio es muy fácil de medir, solo hay que ir a ver las ofertas y ver las zonas de origen de los vinos, por ejemplo, no es lo mismo tomar un vino que solo dice “vino tal” y no especifica nada más, que cuesta 130 pesos, que por ejemplo un vino italiano, un chianti, que en su etiqueta diga “D.O.C” (Denominazione di origene controlata) por el mismo precio. Tampoco es lo mismo un vino que dice vino español y nada más, a que sea un vino que tenga D.O ( denominación de origen) para eso lo recomendable es ir a tiendas de vinos que sí tengan la asesoría necesaria, porque la opinión de los conocedores es importante a la hora de elegir un vino, ya sea para una comida, una reunión, o simplemente para apantallar a su fastidioso cuñado, porque si va al súper, toma una botella de vino y no tiene una asesoría cerca, podrían pasar dos cosas: que el vino no sea el adecuado y que sea un vinagre balsámico embotellado.

La calidad es algo intangible. No todos los vinos caros son buenos ni todos los vinos baratos son malos. Hay mucha gente que solo se “casa” con un vino y ese vino es la octava maravilla y no le hablen de otro que no sea ese, de tal o cual zona, haciendo referencia que el resto de los vinos no existen. Error. Hay muchos de muy buena calidad y a un buen precio.

Algunos valen más porque los creadores de tendencias, los líderes de opinión y los conocedores y/o llamados “expertos en la materia” empiezan a poner de moda un estilo, una marca o una zona de producción y claro, hay quienes pagan más por eso, no por las cualidades del vino en sí.

Mi sugerencia es que siempre se asesore con los que saben: si tiene a un conocedor de vinos, no dude en consultarlo, hay mucha gente que se dedica a esto de las armonizaciones, así para su próxima fiesta va a poder justificar con hechos y con documentos, el porqué bebe ese vino. Hasta la semana que viene.