El Nevado de Toluca, para tocar el cielo

Para llegar a la cima se requiere condición física

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La espera terminó. Por fin, el Nevado de Toluca abrió al público desde el 12 de junio. No vayas corriendo a sus faldas sin enterarte de algunos detalles que hay que saber antes de visitar la cuarta montaña más alta de México: precios, qué hacer y qué no en tiempos de pandemia, horarios, cómo llegar y más.

A tres horas, desde el centro de Ciudad de México, y a una hora y 45 minutos de Toluca, se levanta este coloso que forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna del mismo nombre.

El Nevado de Toluca o Xinantécatl (“señor desnudo” en náhuatl) alcanza una altura de 4,680 metros sobre el nivel del mar, es un volcán que ha estado inactivo desde hace miles de años. Se alza en los municipios de Tenango del Valle, Zinacantepec, Calimaya y Villa de Guerrero en el Estado de México.

Visitar el Nevado de Toluca en invierno es un espectáculo asombroso sobre todo en época de frío: cuando la nieve llega a cubrir por completo el volcán, en cuyo cráter descansan dos lagunas que, cuando sale el sol, llegan a verse de color verde esmeralda. De repente, por cuestiones climáticas, cierran el acceso para evitar percances.

Cuando no hay nieve, dominan las tonalidades ocres de los pastizales y los matorrales. Cuando hay lluvias, en los alrededores del nevado el campo reverdece.

Alto precio

Llegar al cráter del Nevado de Toluca significa rozar el cielo y poder observar un hermoso paisaje en las alturas, con nieve o sin esta. Pero para ser testigo de ello, hay que pagar un precio (y no solo en pesos mexicanos): una larga caminata cuesta arriba desde el Parque de los Venados (la única abierta a los visitantes) que puede durar entre tres y cuatro horas.

Las autoridades del parque, decretado como Área Natural Protegida de Flora y Fauna, no recomiendan subir hasta las lagunas a personas mayores de 60 años con poca condición física, a niños pequeños y tampoco a mujeres embarazadas.

Los caminos, además de empinados, son resbaladizos, así que lo mejor es usar botas de montaña. La idea es que tu calzado sea antiderrapante y que te proteja del frío y del agua. Durante todo el año hace frío, así que hay que ir vestido en capas para que te deshagas de ellas a medida que vas entrando en calor. Lleva una mochila ligera donde puedas guardar tus prendas, agua y algún snack. Nunca de los nuncas subas sin desayunar.

Las dos lagunas, heladas

En el cráter del Nevado de Toluca se formaron dos lagunas: la del Sol, de 400 metros de longitud, 200 metros de ancho y una profundidad es de 12 metros; la segunda, la de La Luna, mide 75 metros de ancho por 200 metros de largo. En ellas está absolutamente prohibido nadar o bucear, salvo que sea con fines científicos. Además, no creemos que quieras zambullirte en estas aguas con temperaturas que pueden descender a los menos 12 °C. Entre los meses de diciembre a finales de febrero han llegado a congelarse.

Se ha comprobado que el volcán era considerado una montaña sagrada durante la época prehispánica. Convertida en centro ceremonial, los antepasados depositaron ofrendas dedicadas a Tláloc. De hecho, recientemente, un grupo de expertos del INAH devolvió 52 restos arqueológicos encontrados en la laguna de La Luna.

No te salgas de los caminos señalizados por ningún motivo. De ser posible utiliza bastones de trekking.

La Arista de Humboldt es un mirador que te conduce hasta el cráter. Desde aquí podrás contemplar parte del cráter y una de las dos lagunas.

Contrata a profesionales

Para alcanzar la cima te recomendamos no hacerlo por tu cuenta, sino contratar los servicios de un touroperador especializado que cuente con los permisos del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca. No es una escalada demasiado complicada pero sí se requiere llevar equipo de protección, sobre todo si eres inexperto, pues hay tramos donde prácticamente vas a gatas.

En las faldas del volcán se encuentra el Santuario Piedra Herrada, donde cada año llegan las mariposas monarca. El Parque de los Venados es la única entrada hacia el volcán. Aquí, venden sopes y demás antojitos. También cuentan con asadores, zona de camping y cabañas. Se ofrecen paseos a caballo para recorrer el bosque. Los guías locales te hablan sobre las especies de animales que ahí habitan.

Si vas por tu cuenta, viajar en auto, desde Ciudad de México, es la mejor opción. El precio de las casetas de ida y vuelta es de 176 pesos. Hay touroperadores que ofrecen paquetes con transporte saliendo desde Ciudad de México o Toluca. Los precios van desde los 600 pesos hasta los 1,800 pesos por persona. Algunos solo te llevan hasta el cráter y, otros más, te llevan hasta las cumbres e incluyen campamento.

Es verdad que para llegar a la cima no se requiere de mucha técnica pero sí de ciertos cuidados para evitar accidentes, sobre todo, si el visitante no es hábil trepando rocas. En un recorrido guiado certificado no te preocupas de los horarios, por el transporte o de perderte en el bosque o en el volcán (sí, hay turistas que se pierden).

Llega a primera hora del día al Parque de los Venados para alcanzar lugar de estacionamiento, si no, es probable que debes quedarte en uno de los pueblos más cercanos y tomar transporte hasta este punto. El estacionamiento en el parque cuesta 50 pesos. El pago de derechos, estipulado por la Conanp y Semarnat es de 50 pesos por persona. No pagan niños menores de 12 años, personas con discapacidad y adultos mayores. Profesores y estudiantes obtienen 50% si muestran credencial vigente.

Antes de subir al Nevado de Toluca pregunta el precio y si cuentan con medidas para evitar el riesgo de contagios.

Si no quieres hacer la caminata desde el Parque de los Venados hasta el cráter, hay traslados en camionetas que ofrece gente local. El precio por persona por viaje sencillo es de $60, más o menos, pues no es una tarifa regulada.