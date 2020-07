El optimismo les ofrece una ventaja

Si al menos uno en la pareja es positivo, la unión se beneficia

Mientras que para algunas parejas la pandemia ha sido una dura prueba a su unión, a otras les ha dado la oportunidad de fortalecer sus vínculos, según revela una encuesta realizada en Estados Unidos.

En el sondeo efectuado por la Universidad de Monmouth del 30 de abril al 4 de mayo a 808 adultos del vecino país, 556 de ellos en una relación sentimental, el 59% dijo que se sentía “extremadamente satisfecho” con su vida de pareja; el 33%, “muy satisfecho”; 4%, “algo satisfecho”, y apenas el 1%, “no mucho o nada satisfecho”.

Asimismo, el estudio, sobre el cual reporta la periodista Erin McCarthy en el “Philadelphia Inquirer”, encontró que la pandemia no ha cambiado la manera en que la gente se comporta en su relación: siete de 10 personas aseguran que no discuten con su pareja más de lo acostumbrado y el 77% afirma que su vida sexual en este tiempo no se ha modificado. Algunos incluso señalan que su situación en estos dos ámbitos ha mejorado.

Gary Lewandowski, profesor de Psicología en la Universidad de Monmouth, considera que los resultados del sondeo se deberían a que “las exigencias adicionales que ponen a la relación el equilibrio de la vida personal y profesional, la educación en casa de los niños y una pandemia global encuentran un balance con el mayor tiempo de calidad que se pasa con los seres queridos”.

La gente da “unos pasos para atrás, otros para adelante, lo que la deja muy cerca de donde empezó”, asegura.

En su mayoría quienes respondieron la encuesta se manifiestan optimistas sobre el efecto a largo plazo en su relación de lo que ahora se está viviendo. El profesor Lewandowski manifiesta que ese resultado muy probablemente se deba a un exceso de confianza de los participantes; sin embargo, “el optimismo beneficia las relaciones”.

“Si al menos uno de los integrantes de la pareja es optimista, los dos compañeros disfrutan de una mayor satisfacción en la relación, incluso si uno de éstos está menos esperanzado”, afirma.— V.B.M.