El padre Caballero, con infección pulmonar: no es Covid

Salió negativo el padre Caballero, aclara la Iglesia

La Arquidiócesis de Yucatán informó anoche que el padre Jesús Caballero Encalada, rector de Nuestra Señora de la Paz, de Chuburná de Hidalgo, no tiene Covid-19.

El sacerdote salió negativo ayer a las pruebas que se realizó ante los síntomas que tenía que se parecían a los del coronavirus, explicó el presbítero Jorge Martínez Ruz, vocero de la Arquidiócesis.

Expuso que el padre Caballero tiene una infección pulmonar de la que se estará recuperando en su casa, con medicamentos.

Ante los mensajes que circularon en las redes y que motivaron a personas a hacer llamadas para preguntar si el padre Caballero estaba entubado, el vocero aclaró que el sacerdote está de buen humor, estable y necesita recuperarse.

En la mañana circularon mensajes en las redes sociales en los que pedían oraciones por la salud del sacerdote que decían que sería ingresado por Covid, algunos pedían ayuda económica para la atención del padre.

Ante eso, el presbítero Jorge Martínez envió un mensaje aclarando que el padre se encontraba en casa, con síntomas de gripa, y que aunque ya se había hecho la prueba del Covid, aún no se tenían los resultados. También aclaró que no se están realizando colectas en favor de sacerdotes de modo personal. Cualquier donativo será bien recibido a través de la cuenta bancaria de la Arquidiócesis, dijo, para evitar fraudes relacionados con estos temas.

El padre Martínez recordó que los cuatro sacerdotes del clero yucateco que fueron contagiados con Covid y que se encuentran recuperados y en servicio son: Jorge Carlos Menéndez Moguel, Miguel Medina Oramas, Alejandro Aguayo Escalante y Adrián Gutiérrez Cano.

Por su parte Dulce Caballero Encalada, hermana del padre Caballero, aclaró que la familia no ha autorizado que se soliciten recursos económicos para el sacerdote.

“La colecta es una estafa, no tiene autorización de la familia”, aclaró. “Si alguien quiere ayudar que lo haga directamente en la Arquidiócesis. No se vale que en nombre de nosotros estén pidiendo y no es la primera vez que sucede esto, expuso”, subrayó Dulce Caballero.— Claudia Sierra Medina