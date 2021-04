El Padre Cheke lleva la Palabra de Dios a esa red

PUEBLA (EFE).— Ezequiel Padilla arrasa en TikTok como el Padre Cheke. Entre sus casi 700,000 seguidores el sacerdote difunde el amor de Dios con vídeos musicales y escenas cómicas que han traspasado fronteras.

Desde Puebla, el Padre Cheke evangeliza y mantiene cercanía con católicos y no católicos a través de las redes sociales. La plataforma favorita del rector del Sagrado Corazón y San Cayetano es TikTok, donde cuenta con 675,000 seguidores y 3.1 millones de “me gusta”.

No es muy común ver a un religioso bailar con sotana o hacer vídeos divertidos —y a veces muy criticados—, con los cuales sus seguidores conocen la Palabra de Dios y el significado de la Semana Santa y la oración.

“Mi curiosidad por esta red social se inició en marzo de hace un año debido a que regresé a México de un encuentro de formación que tomé en Italia, cuando se inició la pandemia de Covid-19”, explica el sacerdote.

En Italia la situación era “muy grave” y cuando pudo regresar a México se dio cuenta que “no había ningún protocolo de salud” para controlar los contagios.

Él, de 48 años, decidió encerrarse en casa. “Al estar en casa no encontraba muchas actividades” y así empezó a ver vídeos en TikTok.

Finalmente se animó a descargar la aplicación y experimentar con la red.

Su primer vídeo fue una bendición impartida en el altar de la capilla de la que es rector, con sotana. Lo subió a la plataforma digital sin saber que ése sería el comienzo de algo especial. “De tener 20 seguidores se multiplicaron a 10,000 en unas cuantas horas”, indica.

Hoy, el padre baila y canta con desparpajo y el único fin, dice él, es dibujar sonrisas en el rostro de las personas en momentos de incertidumbre por el Covid-19, que ha hecho de México el tercer país con más decesos por el coronavirus después de Estados Unidos y Brasil.

En uno de sus vídeos más recientes el sacerdote gira sobre su propio eje y, luego, expresa: “Dice mi mamá que para todos ésos que me cerraron las puertas alguna vez, se les olvidaba que mientras ellos me cerraban una puerta, Dios me abría el universo completo”.

Para el rector, su mayor anhelo es mostrar un “Cristo joven y un Cristo vivo”.

“Decirle a los demás también que pueden encontrar y Dios les puede hablar a través de una red social. Te puede hablar a través de un libro, de un comentario, incluso desde un programa de televisión, solo hay que estar atentos”.

Sacerdote Tendencia

El Padre Cheke dice que es muy estricto como sacerdote, pero alegre y le gustar estar cerca de la gente.

Acercamiento

Afirma que no busca la fama, sino solo acercar a Dios a los jóvenes y no tan jóvenes de una manera sana y sin ataduras.

Etiqueta

El sacerdote se ha hecho tan viral que tiene su propia etiqueta en redes: #ChekeTokers, que ha llegado a ser tendencia. En reciente visita a Tlaxco, de donde es originario, un joven le confirmó que lo sigue en TikTok.