El pintor Salvador Dalí charlará y se sacará selfies

El exponente del surrealismo, Salvador Dalí, vuelve a la vida y hasta charla y se saca “selfies” con los visitantes del Museo Dalí de San Petesburgo, en Florida, Estados Unidos.

You can check out the new Dalí Lives digital experience @TheDali beginning Saturday, May 11. Have Salvador take a selfie for you. “I am Dalí!” @TB_Times pic.twitter.com/lzkXVwaPh4