El planeta Tierra es más verde que hace 20 años, asegura la NASA 

México (Notimex).- Un nuevo estudio de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) reveló que el mundo es más verde que hace 20 años.

La investigación muestra que la actividad humana en China e India dominan la “ecologización” del planeta, mediante la plantación de árboles y la agricultura.

La agencia espacial estadounidense señaló que el efecto se debe, de manera principal a los ambiciosos programas de plantación de árboles en China, así como a la agricultura intensiva en ambos países.

China and India Lead the Way in Greening https://t.co/4sDGMQtevb #NASA

— NASA Earth (@NASAEarth) February 12, 2019