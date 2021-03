El poder que tiene el perdón

Reflexiones del diario vivir

Yeny Canché Canul (*)

El corazón infantil es muy hermoso porque cuando se es niño los sentimientos avivados son el amor, nobleza, alegría... Pero lo más bello del corazón de un niño es que no guarda rencor: recordemos la reacción de un niño cuando su padre o madre pasa un mal momento, estrés, cansancio o enojo y regaña a su hijo, no pasa mucho tiempo para que el niño le sonría y le mire con amor. En el corazón de un niño no hay cabida para el odio ni para la falta de perdón: tu hijo te seguirá amando con el mismo amor de siempre, te abrazará, no negará su amor y no te echará en cara lo malo que le hayas hecho.

En la Semana Santa recordamos y reflexionamos sobre lo que Jesús hizo por amor a la humanidad y al Padre celestial. Antes de morir crucificado dijo las Siente Palabras, pero hoy queremos recordarte la primera: “¡Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen!”.

Aun después de ser lastimado y rechazado, pidió el perdón sobre la humanidad, sobre quienes lo crucificaron. Éste es el mayor ejemplo de perdón, muestra de un corazón donde solo había amor, un amor que ni los golpes, ni las llagas, ni las ofensas pudieron matar, y en sus últimas palabras clamó que fuéramos perdonados.

Sin duda el corazón de un niño es como el de Jesús, lleno de amor, y por eso quisimos recordar en este artículo cómo es el corazón de un niño, de ese niño que un día fuimos y que podemos recuperar, tan solo necesitamos amar como un niño ama para perdonar rápidamente a quienes nos dañan o lastiman y no guardar rencor pese a cualquier dolor que nos hayan causado, ¿parece difícil, verdad? Pero cuando nos sea difícil perdonar, recordemos a Jesús crucificado, con un amor inagotable para el perdón.

Por último, recuerda que muchos de los que crucificaron a Jesús se arrepintieron, y otros no, pero aun así Él suplicó el perdón por todos y a todos perdonó; asimismo, si alguien nos pide o no perdón nosotros debemos perdonar porque el perdón nos hace verdaderamente libres y el que perdona la ofensa cultiva el amor.

Fundadora de la organización Sublime Amor.