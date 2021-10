Atrévete a perder 5: Comienza nuevo reto

El primer paso: el pesaje de los ocho competidores

Un biólogo, una maestra de primaria y un enfermero figuran entre los participantes de la quinta edición de Atrévete a perder.

Presentado por Abarrotes Dunosusa y Diario de Yucatán, el reto se puso en marcha con la medición del peso de los 8 contendientes.

La conductora Joss Molina dio la bienvenida e informó a los concursantes que, al igual que en las temporadas anteriores, ganará el desafío la persona (una mujer y un hombre) que pierda el mayor porcentaje de peso.

La medición se hizo en el Centro Cultural “Carlos R. Menéndez” y estuvo a cargo de los nutriólogos Jorge Alberto Andrade Jiménez y Mariel Sinaí Garrido Balam. El primero en pasar fue Martín Alberto Llanes López, de 32 años, quien comienza el reto con 129.9 kilogramos. El joven, que actualmente está en un año sabático, compartió que por mucho tiempo ha cargado con los perjuicios de tener peso de más.

En el orden de costumbre: Alberto de Jesús Sánchez Pantoja, Gibrán Escalante Alonzo, Elizabeth Pérez Caballero, Karely Canto Solís, Andrea May Godoy, Javier Alejandro Yah Mézquita, Lízbeth Daniela Ríos Soberanis y Martín Alberto Llanes López, los ocho concursantes en la quinta edición del reto “Atrévete a perder”, que comienza hoy

“Antes no tenía este problema, pero con la pandemia subí y eso me está afectando en la salud. De un año para acá subí diez kilos más o menos y eso me llevó a participar. Es algo que hago por mí, por mi bienestar, por mi salud”.

Karely Canto Solís, asesora de servicio de 32 años, pesa 77.5 kilogramos. Según indicó, se inscribió en el reto porque quiere cambiar para bien su estilo de vida, ser una mejor persona y sentirse satisfecha consigo misma.

“Estoy dispuesta a hacer de todo. Siempre he hecho ejercicio, me gusta estar activa. La pandemia al principio me motivó a hacer ejercicio en casa, luego lo dejé y volví a subir de peso, pero de nueva cuenta estoy motivada”, aseguró la joven, luego de afirmar que su mamá y su novio son sus principales motores para esta nueva aventura.

El tercero en pesarse fue Alberto de Jesús Sánchez Pantoja, enfermero de 40 años y de quien la báscula registró 113.9 kilogramos.

Alberto dijo que se animó a participar porque es importante tener buena salud y alimentación y porque su esposa lo animó a inscribirse. “El año anterior me inscribí para participar y no me quedé, por la pandemia subí más de diez kilosy tengo la meta de bajar al menos 15 kilos”.

Añadió que su esposa, su hermano, su mamá y su hijo son sus principales motores para seguir adelante. “Siempre he sido una persona gruesecita, he bajado de peso y subido, hasta que ahora por la pandemia subí bastante”.

"Hay que atreverse"

Elizabeth Pérez Caballero, auxiliar de ventas de 31 años, pesa 82.6 kilos. Explicó que se inscribió en la actividad para apoyar a su novio, que también se registró, aunque no fue seleccionado.

“Para mí es una motivación porque anteriormente era muy deportista y no estaba así. Hay que atreverse, hay que intentarlo, hay que lograrlo y esforzarse”, manifestó, para luego explicar que dejó de hacer ejercicio a raíz de un problema en la espalda.

“Actualmente estoy tratando de recuperar esa vida y tener un estilo más saludable. Durante la pandemia gané como 30 kilos, le metí duro al pan. Mi motivación es recuperar el estado físico que tenía, porque ahora camino dos cuadras y me agito. No me puedo imaginar las cosas que podía hacer y ya no”, admitió.

Javier Alejandro Yah Mézquita, chofer de plataformas digitales de 35 años y padre de una niña de 9 años, registró 86.7 kilos, un peso mayor al que tenía antes de la pandemia, según dijo. “Yo sigo el reto desde las primeras temporadas. En ese entonces estaba en forma, desafortunadamente vino la pandemia y me quedé desempleado, eso me deprimió y empecé a comer mal, dejé el ejercicio, durante dos años no he hecho ejercicio”.

Un reto personal

Señaló que “Atrévete a perder” es un reto personal. “Más que los premios o beneficios que uno puede tener económicamente, quiero hacer cambios de hábitos alimenticios y físicos, y más que nada mejorar mi salud. La pandemia a todos nos afectó, perdí mi empleo, no pude hacer ejercicio, cerraron los complejos deportivos, los gimnasios, me quedé sin dinero y ya no podía pagar la mensualidad”.

Andrea May Godoy, ama de casa de 31 años, pesa 75.3 kilogramos. La joven reconoció que se inscribió para tener un estilo de vida más saludable, pero también por su familia, sobre todo su hija. “Quiero que vean el cambio y enseñarle nuevos hábitos. Cuando vi el cásting en las redes fue como una señal, porque tenía las ganas desde hace tiempo, y dije: me voy a animar, no pierdo nada, y gracias a Dios me quedé”.

Gibrán Escalante Alonzo, biólogo de 32 años, pesa 94.3 kilogramos. En su caso, una lesión lo obligó a dejar de practicar fútbol. “Subí bastante de peso, descuidé mi salud. Mi lesión me imposibilitó jugar varios meses y ya no me pude integrar a los equipo de la liga en la que juego. Desafortunadamente me fui alejando del fútbol y gané 12 kilos”.

Tras resaltar que tiene mentalidad de ganador, dijo que su principal motivación es su familia, que siempre se preocupa por su salud.

La última en subir a la báscula fue Lízbeth Daniela Ríos Soberanis, maestra de primaria de 26 años y quien pesa 84.4 kilogramos.

Reveló que su familia la animó a participar. “Estoy tratando de inculcar en ellos la cultura de la prevención, dado que en mi familia acaba de fallecer un familiar a causa de diabetes y cáncer, y por eso considero que el cambio de hábito debe ser importante; de igual manera, es para motivar a mis alumnos a que tengan una vida saludable”.

Marco Antonio Pérez Canto, gerente de Mercadotecnia de Abarrotes Dunosusa, destacó que “Dunosusa y el deporte tienen un vínculo muy fuerte; si bien éste es un reto para mejorar la salud, tiene que ver con el deporte”.

Añadió que los 8 participantes son ya un ejemplo para las personas de todo el Estado, donde hay altos índices de obesidad.

“Lo principal es que ellos cumplan su reto, no importa quién gana o pierde, sino que salgan de aquí satisfechos”.— Iván Canul Ek