El príncipe Harry habla sobre Diana de Gales

A pocos días de convertirse en padre, el príncipe Enrique tuvo que separarse de su esposa Meghan Markle y su pequeño Archie Harrison Mountbatten-Windsor, para inaugurar los “Invictus Games”, una iniciativa suya en la que participan veteranos de guerra.

Su reciente paternidad ha provocado en el hoy duque de Sussex una serie de sentimientos encontrados, según compartió con el exmilitar Dennis van der Stroon, quien tuvo una conversación cercana con el príncipe.

Van der Stoon cuenta que después de compartirle que perdió a su madre, el duque de Sussex reconoció que le era grato escuchar ese tipo de historias, ya que le recordaba que “no está solo” y que hay varias personas que también han compartido su mismo dolor.

“Él dijo que perder a una madre es como perder un tipo de seguridad que necesitas como hijo y que desaparece cuando ella fallece”, recordó el exsoldado.

Harry perdió a su madre, Diana de Gales, cuando tenía once años y su ausencia –así como los cientos de rumores alrededor de su muerte– han sido un constante en su vida.

Feliz con su primogénito

No obstante, admite que a pesar del dolor de no tener a su madre cerca, hoy la felicidad invade su ser, ya que no puede creer la cantidad de muestras de cariño que su pequeño Archie recibe de las personas del Reino Unido y otros países.

“Dijo que estaba impresionado con los milagros que ocurren en el mundo y con la manera en la que este niño ha hecho feliz a tanta gente. También me dijo que está muy contento de que su hijo sea tan tranquilo… por el momento”, recordó Van der Stroon.

