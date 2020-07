El público volverá al teatro en 2021

Arte y cultura, en larga pausa con la nueva normalidad

Sería ilusorio pensar que las actividades artísticas y culturales presenciales en Mérida podrían retomarse en menos de un año, advirtió el sociólogo yucateco Luis Ramírez Carrillo, ayer, en un conversatorio con artistas e investigadores médicos, enlazados en línea para hablar sobre arte y cultura durante el covid.

Ante la inexistencia de tratamientos probados contra el Covid 19, la imposibilidad de contar con una vacuna en el corto plazo y la proliferación del uso desmedido de algunos productos como el dióxido de cloro, el Dr. Ramírez y especialistas del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. HideyoNoguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán, coincidieron en que el uso de cubrebocas, micas protectoras, gel antibacterial, frecuente lavado de manos, sana distancia y limitaciones a la movilidad, seguirán siendo las únicas defensas efectivas de la población, por lo que a los profesionales de las artes escénicas tocará reinventar sus procesos creativos y adaptarlos a una nueva normalidad donde los medios electrónicos y digitales representan la alternativa más viable hoy día.

En el conversatorio “Arte y Cultura en tiempos del Covid 19”, a través de Facebook Live, en el sitio “Mérida es Cultura” del Ayuntamiento de Mérida, participaron, además del doctor Ramírez, las doctoras Matilde Jiménez Coello, directora del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. HideyoNoguchi” de la Uady; Beatriz Canché Pool (Unidad Biomédica) y Guadalupe Reyes Solís (Entomología Médica), investigadoras del mismo centro. Asimismo las maestras Lourdes Luna Aranda y Ariadna Medina, expertas en artes escénicas (danza y teatro, respectivamente) y el maestro Russell Montañez Coronado, director de la Orquesta de Cámara de Mérida.

El conversatorio estuvo encabezado por el titular de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Irving BerlínVillafaña.

Lourdes Luna dijo que en el caso de la danza el contacto físico, el sudor y los desplazamientos por el suelo preocupan a los ejecutantes por el temor a contagiarse, y la maestra Medina cuestionó la forma de trabajar en foros de pequeño formato dentro de la mayor seguridad que se pueda ofrecer a actores y público y particularmente preguntó sí el dióxido de cloro es en verdad una alternativa para prevenir y tratar el Covid-19, mientras que el maestro Montañez se refirió a la forma en que la epidemia está trastocando el trabajo de grandes agrupaciones musicales, coros y orquestas, que deben permanecer físicamente muy cerca entre sí y, en el caso de quienes vocalizan, deben hacerlo sin cubrebocas.

La doctora Matilde Jiménez respondió a Lourdes Luna que hasta ahora no hay pruebas de que el sudor sea una forma de contagio del Covid-19, tampoco que el piso pueda serlo si está sanitizado. En el caso del contacto de los ejecutantes estos tendrían que someterse a un protocolo preventivo donde se les tomen la temperatura corporal, aplique gel anti bacterial y se encuentran en aislamiento sin síntomas al menos por dos semanas.

La doctora Elsy Canché ahondó en el punto anterior, explicó que sólo un aislamiento de 14 días sin síntomas podría significar que alguien no está contagiado, al margen de ésto las medidas preventivas y de sana distancia seria el complemento que permita cierto grado de seguridad porque hasta ahora, de acuerdo con un informe de la la Comisión Federal de Protección y Riesgo Santiario, Cofepris, no existe un tratamiento o vacuna de probada eficacia contra el covid 19; si bien hay adelantos significativos en el desarrollo de una vacuna e incluso algunas en fase avanzada de experimentación, no quiere decir que estarán disponibles de inmediato.

La doctora Guadalupe Reyes habló del dióxido de cloro, explicó que dentro de la información que ha trascendido en las redes sociales y los medios de comunicación en torno a “alternativas” para prevenir o tratar el Covid, mucho se ha difundido el consumo de esta sustancia, cuya eficacia puede eliminar al Covid-19 en condiciones controladas de laboratorio, sin embargo, para lograr replicar un efecto similar en un ser humano, se requeriría una dosis que inevitablemente llevaría a la persona a un grado de intoxicación con consecuencias metabólicas muy graves, antes de erradicar el virus.

Sobre los motivos por los cuales algunas personas pueden padecer covid con leves manifestaciones y a otros los lleva a la muerte, la especialista subrayó que quienes tienen más posibilidades de cursar con la enfermedad sin mayores repercusiones son personas jóvenes, sanas, bien alimentadas, con hábito de hacer ejercicio y sin enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad o que no son inmunodeprimidos. La enfermedad radicaliza estos cuadros clínicos y son los efectos del deterioro del organismo, lo que termina acabando con los pacientes. “Sería ilusorio pensar que las actividades artísticas y culturales volverán a su modo presencial antes de un año, no sería sino hasta agosto de 2021 cuando se estuvieran dando las condiciones para algo así y aún habrá que hacerlo con las reservas y precauciones del caso”.

Irving Berlín recalcó la importancia de que los grupos artísticos reinventen su dinámica de trabajo y migren a plataformas digitales.— Emanuel Rincón Becerra.

De un vistazo

Covid-19 y Gripe Española

El maestro Luis Ramírez se refirió a la Gripe Española de 1918, una enfermedad nueva que puso en predicamento a varios países. Recordó que se confinó a la población, se cerraron espacios públicos concurridos como teatros, bares, cafés y restaurantes y al cabo de un año las medidas surtieron efecto, lo que hace suponer que un retorno a la “normalidad” podría tomar por lo menos un año.

En lista de espera

El maestro Ramírez aclaró que aunque una vacuna contra el Covid-19 pudiera estar lista en el corto plazo, al no producirla México, estaría en lista de espera de países que requerirían ser abastecidas.