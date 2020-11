El rescate de animales hace renacer la fe en la humanidad

MÉRIDA.- El conmovedor rescate de un perro en una colonia de Villahermosa, Tabasco, de nuevo hizo renacer las esperanzas en el trato a los animales.

El vídeo que se difundió por redes sociales, en el momento en que un elemento de la Secretaría de Marina ayuda al can a subir a un bote en una de las inundadas calles de la colonia de la capital tabasqueña, pronto se hizo viral y levantó una ola de comentarios positivos.

#PorSiTeLoPerdiste Personal Naval rescató a un perrito atrapado en medio de las inundaciones en Tabasco, el cual, gracias a los cuidados recibidos, se encuentra a salvo en compañía de sus rescatistas.



🐶⚓️#SoyNaval y doy #TodoPorLaVida pic.twitter.com/5Ha0nwi5xR — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 14, 2020

Como informamos, personal naval rescató el sábado 14 de noviembre pasado a un perro en la colonia Gaviotas Sur, afectada por las históricas inundaciones que dejó a su paso el huracán "Eta" por el sur del país.

El can, a punto de morir ahogado, se sostenía con sus dos patas delanteras de un protector de metal de un aparato de clima artificial, cuando el teniente de corbeta Demetrio Feria Cruz, lo descubrió y lo salvó.

Reacciones

La grabación que se divulgó, pronto halló eco de los usuarios de Twitter y Facebook, incluso de conocidos periodistas.

Por ejemplo, Gabriela Warkentin y Joaquín López-Dóriga que escribieron en sus cuentas, @warkentin y @lopezdoriga: "abrazo a toda la gente buena Levantando las manos" y "A pesar del olvido y la angustia que se vive en Tabasco, hay historias con final feliz", respectivamente, y compartieron el emotivo vídeo.

#VIDEOS A pesar del olvido y la angustia que se vive en Tabasco, hay historias con final feliz https://t.co/m0pxl1hp6E — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 17, 2020

Otras personas también replicaron los buenos comentarios de la acción de los navales, y externaron su deseo de que no todo está perdido ante las contingencias naturales y emergencias sanitarias, donde a veces sale lo peor de la humanidad.

Ya es marino

El perro labrador salvado fue llevado por los marinos a las instalaciones navales en Villahermosa, donde después de una revisión a cargo de un veterinario se decidió que permaneciera en el sitio.

Dos días más tarde, la Marina anunció que oficialmente, debido a que nadie acudió a reclamar al perro, decidieron que lo adoptarían, entrenarían y formaría parte de la institución federal.

Otras historias

El final feliz del rescate del perro labrador no es el único que se difunde en las redes sociales, también hay otras historias de personas anónimas que ante los desbordamientos del río Grijalva en la zona de Tabasco rescataron a otros perros y aves, aunque no resultaron tan promovidas como las del can de raza labrador.

El hermoso momento en que la Marina rescata a un perrito en Tabasco y otros actos heróicos de gente salvando animales en medio de las inundaciones:https://t.co/8YUtuIo57m — Animal MX (@AnimalMX) November 15, 2020

Otro caso es la mascota de Joe Biden, virtual presidente electo de Estados Unidos, que en 2018 decidió adoptar un perro que se rescató del maltrato y en las calles. Se trata de "Major", el primero de su tipo que próximamente habitará la Casa Blanca.

Major, el primer perro rescatado que habitará La Casa Blanca en toda su historia . Adoptado en 2018 .👏🏻❤️ pic.twitter.com/2H4JFnbLhW — Marcando Huellas (@MarcoHuellasPy) November 9, 2020

Casos indignantes

Sin embargo, no todo el felicidad para las mascotas, también hay hechos tristes que indignan a la sociedad, como el que denunciaron grupos a favor de los derechos de los animales en Tekax, donde dos perras fueron víctimas de actos de zoofilia.

También te puede interesar: Cuestionan falta de acción contra casos de zoofilia

A pesar de las quejas interpuestas ante las autoridades respectivas, todavía no hay una respuesta concreta para castigar a los presuntos responsables de esos delitos.- Megamedia