El respeto es fundamental para Sandra Bautista

Todavía hay mucho por trabajar, hay desigualdad y yo creo que el Día Internacional de la Mujer para eso sirve, para crear más conciencia, consideró la bióloga Sandra Margarita Bautista Denis, quien hace dos meses recibió parte de la coordinación del área técnica del Parque Zoológico del Centenario.

“Yo creo que esto ha surgido como con más fuerza y ha traído más conciencia del respeto hacia las mujeres y de la igualdad de derechos. También de lo que nosotros podemos contribuir con nuestro trabajo y que se nos considere en todos los ámbitos”, añadió.

Sandra Bautista, quien lleva 12 años trabajando en el zoológico, tiene las funciones de coordinar los trabajos con el médico veterinario, ver el bienestar de los animales y se encarga de la farmacia y la solicitud de los alimentos que se les da a los animales.

Asimismo, coordina los trabajos de cocina, cuyas las labores empiezan desde las 6:30 de la mañana.

Con motivo del Día Internacional de la mujer entrevistamos a la bióloga Sandra Bautista:

¿Cómo se ha abierto paso para destacar en su área?

Con mucho trabajo todos los días.

Recuerdo cuando recién entré al zoológico. Primero ingresé como voluntaria, entonces me dieron los horarios a escoger y yo quería entrar a las 6 de la mañana con los guarda animales porque siento que es el inicio de trabajo, saber cómo pasaron la noche, pues en la mañana los animales se comportan diferente.

Hay algunos que son como nocturnos y ya comenzamos a ver otros comportamientos, entonces pues inicié con eso desde que era voluntaria, colaborando con los guarda animales.

Tendían a decir que tal vez por ser mujer no podría, me daría asco levantar las heces, me daría miedo un animal o la serpiente, pero realmente a mí me encantan los animales.

Hay que estudiar, formarse. Primero estudié la licenciatura en Biología, en el Instituto tecnológico de Conkal y luego estudié la maestría ciencias en manejo de animales silvestres por pare del Instituto de Ecología de Jalapa, Veracruz. Ahí me enfoqué mucho a la fauna silvestre, principalmente a los vertebrados.

¿Qué trabas has encontrado para estudiar y desempeñarte?

Yo creo que las trabas se las pone uno. Obviamente en el caso de que una bióloga vaya a campo suele ser un poco peligroso, pero la biología, en sí con los animales y todo lo que conlleva, siempre tiene cierto riesgo. Hay que tener el cuidado y la conciencia de a lo que vas y cuidarte a ti misma.

He tenido la fortuna de no tener trabas, en lo que he emprendido tanto en el aprendizaje en el aula como en el campo.

¿Has padecido discriminación por ser mujer?

Recuerdo que cuando entré el 90% de la plantilla estaba conformada por varones y por ser mujer como que te tratan de que no puedes hacer ciertas cosas, es un trabajo más rudo, pero uno les demuestra que se es capaz.

El respeto que tengo de ellos es bueno y ahora que formo parte de la coordinción de los trabajos, ellos están contentos. Me tienen mucho respeto y a veces no me lo creo.

¿Has sido víctima de abuso por ser mujer?

Tengo la fortuna de estar en un buen ambiente laboral. No he sufrido faltas de respeto o de agresión por ser mujer.

¿Qué consejos puedes darle a los hombres y las mujeres de hoy para acabar con las prácticas machistas?

Hay que tener una conciencia mucho más amplia de nuestros actos.

En el caso de las mujeres definitivamente el respeto lo generamos con nuestro trabajo, con nuestra disposición. En el caso de los hombres considero que obviamente hay algunas cosas que no somos capaces de igualarlos, por ejemplo, la fuerza física. Muchos tienen una hermana, una hija y todos una mamá, entonces yo creo que antes de agredir piensen primero en las secuelas que pueden dejar.

El respeto al prójimo es muy importante para los dos géneros y desde niños hay que inculcarlo. Ahora existe más difusión, conciencia de eso y poco a poco vamos cambiando. Es muy importante que en la familia se vaya inculcando esa cultura.— CLAUDIA SIERRA MEDINA