El reto Bepensa fue el más duro

La última prueba de “Atrévete a perder”: superada

En el reto Bepensa, el último de “Atrévete a perder”, presentado por Abarrotes Dunosusa, los cinco finalistas batallaron para terminar todo el circuito que incluyó sentadillas, agachadillas y ejercicios de remo.

Desde un principio los participantes fueron advertidos por Joss Molina, conductora del “reality”, que el desafío, que tuvo lugar en el gimnasio Gaia Mid, sería uno de los más difíciles efectuados en todas las temporadas.

“Hemos dejado lo mejor para el final, así que échenle muchas ganas porque hoy tienen la última oportunidad para sumar puntos y poder tener beneficios en la gran final”, advirtió Joss, lo que dejó más que nerviosos a los participantes.

El primero en pasar fue Isaac Estrella Sánchez, quien comenzó la primera estación bastante fresco, pero acabó agotado.

“Fue horrible. Es la prueba final y está más dura que las demás, hasta lloré en el sentido de que era lo último y había que darlo todo”, declaró Isaac, a quien la última estación se le hizo la más difícil.

“Ya tenía acumulado cansancio, y ya manejamos pies, manos, la mano de la remadora, y ya para lo último sí se te dificulta”, agregó el joven, que a pesar del cansancio se dijo contento de haber superado la prueba.

“Siento que ya he dado todo y estoy listo para llegar a la final y enfrentar a la báscula, que es el rival más fuerte”.

Siguió el turno de Sarybeth Méndez Medina, quien apenas pudo terminar todo el circuito y a punto estuvo de desvanecerse, preocupando a sus compañeros, quienes le decían que respirara, se acostara y elevara las piernas.

Un poco repuesta, Sarybeth confesó que la prueba estuvo muy difícil. “Lo di todo en la primera prueba y eso me agotó para las siguientes estaciones”.

“Sabía que era el último reto y le decía a mi mente que sí podía, aunque mi cuerpo ya no podía más. Estamos al final del reto y ya nuestros cuerpos están agotados y es normal, pero me siento bien con lo que he hecho. Estoy contenta de haber llegado a la final, de haber llegado a mis metas personales, independientemente del resultado, y contenta del esfuerzo que he dado porque nunca me he rendido a pesar de que mi cuerpo ha dicho otra cosa”.

Brenda Mulato Beltrán y Lízbeth Díaz Pat, aunque cansadas, terminaron el reto sin contratiempos.

“Yo estoy un poco sentida del hombro, y siento que el primer ejercicio para nada me va a beneficiar, sin embargo, conforme iba pasando el tiempo me fue mejor de lo que esperaba”, añadió Brenda.

“Yo sí pensé que iba a aguantar más que Sarybeth, pues ella trae un problema en la nariz, no oxigena bien, me di cuenta que yo podía dar un extra, aunque en la remadora sentí que me cansaba, cerré los ojos y me concentré en lo mío”.

Brenda igual confesó que con el reto todos demostraron la resistencia que tienen. “Di lo mejor y estoy muy feliz”.

Luis Falla Chel fue el ganador de la prueba, aunque al igual que sus compañeros terminó muy cansado. “No es difícil, es intensa, es de mucha resistencia, es hasta cierto punto disciplina, porque hay que hacer marcadas las rutinas para que puedan contar”. Reconoció que el reto Bepensa ha sido el más intenso de todos los afrontados.

“Pero me siento bien, tengo lo necesario para ganar, falta la última prueba que es la báscula y vamos a ver quién gana”.— Jorge Iván Canul

Pruebas Más detalles

Luis Falla ha dominado en las pruebas del reto “Atrévete a perder”, demostrando que tiene buena condición física.

De nuevo ganador

Luis resultó el ganador de la prueba Bepensa; el segundo lugar fue para Isaac; en tercer sitio quedó Brenda; en cuarto, Sarybeth, y en quinto, Lízbeth.