El sabor de la tradición

“Polito” endulzará paladares en los 95 años del Diario

El sabor ha sido una tradición en la vida de Vicente Mena Heredia, mejor conocido como “Polito”, quien ha deleitado el paladar de miles de yucatecos, así como de grandes figuras del espectáculo, gobernadores y cientos de extranjeros que acuden a sus sucursales a probar sus helados y marquesitas.

Vicente Mena nos recuerda que la historia del sabor de Helados Polito se inició en 1910, cuando su abuelo Leopoldo Mena Bonilla vino de Teya, porque sus hijos estudiarían en esta ciudad, y comenzó a vender helados.

Desde entonces sus productos comenzaron a posicionarse en el gusto del público, lo que ha prevalecido hasta el día de hoy.

Helados en el Diario

Cada aniversario de Diario de Yucatán, “Polito” visita las instalaciones para endulzar el paladar del colaborador más exigente, tradición que surgió porque su papá, Vicente Mena Muñoz, tenía un carrito de helados y en su periplo diario promocionando sus productos se topó varias veces con el director del periódico, dando lugar a una gran amistad.

Sin embargo, fue en 1937 cuando “Polito” comenzó a ponerle sabor a los aniversarios del Diario. Don Vicente era un niño de 7 años de edad cuando se incorporó a esta tradición.

Recuerda que en aquel entonces para que una heladera se pudiera acabar tenían que dar dos vueltas, a diferencia de ahora que, ante el crecimiento de la corporación, tiene que llevar casi el triple para que todos puedan saborear un helado.

En entrevista en su casa de Santiago, donde sus hijos José y Víctor Mena Bates lo acompañan y ayudan en todo momento, recuerdan que para ellos desde pequeños la visita al Diario es un día esperado, igual que para los colaboradores de Grupo Megamedia, y desde varios meses antes se comienzan a preparar para no faltar a la cita anual, así llueva, truene o relampaguee, ya que el aniversario del periódico es en época de lluvias.

El clima no ha sido problema, aunque en una ocasión debido a la lluvia no podían bajar de su vehículo con los helados, hasta que la precipitación cesó.

En otro aniversario su vehículo fue chocado cuadras antes de llegar al Diario, de modo que tuvieron que cargar con todo lo que habían preparado y llegaron caminando a las instalaciones.

En la entrevista se recordó cómo algunas cosas han ido cambiando. Por ejemplo, en los primeros años la entrega en Redacción era en copas de cristal con helado. Ahora, por la cantidad a repartir, es en vasos desechables.

Este año será una entrega diferente a la acostumbrada ya que, debido a la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, don Vicente no podrá asistir. Pero sus hijos no faltarán a la cita, cumpliendo todas las medidas de higiene necesarias. Será la primera vez en 83 años que don Vicente no irá en persona a repartir helados en el aniversario del Diario.

“Siento mucha nostalgia, porque hay personas que conozco que trabajan en el Diario y acostumbran saludarme”, dice. “Mientras estoy repartiendo los helados están platicando conmigo, es muy bonito eso y como no voy a ir, me da tristeza, pero ni modos, no se puede”.

Entonces uno de sus hijos le recuerda una frase que él les enseñó: “En tiempos difíciles se necesitan los dos puños, en uno la fe en Dios y en el otro la buena voluntad”. Al escucharlo, don Vicente cambia su semblante.

Sucursal Campestre

José y Víctor explicaron que la emergencia sanitaria también los obligó a cerrar casi todas las sucursales de Helados Polito, con excepción de la ubicada en el fraccionamiento Campestre.

Esa sucursal, denominada Casa Polito, fue inaugurada por José Andrés Mena Alcocer el 21 de febrero de 2014 en la esquina de las avenidas del Rogers y Campestre, cuenta con servicio a domicilio y se encuentra dada de alta en diversas plataformas de entrega.

En Casa Polito se ofrecen sabores más allá de los clásicos, pero siempre conservando la receta original.

De hecho, esta sucursal opera bajo un concepto premium, ya que ofrece sabores orgánicos y helados para personas con diabetes.

La familia Mena ha seguido hasta ahora todas las reglas dictadas por las autoridades y espera recibir pronto luz verde para reanudar actividades.

Para finalizar, “Polito” recordó que sus barquillos son de elaboración propia.— Ilse Noh Canché