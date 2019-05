El Star Wars Day se festeja en todo el mundo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Star Wars Day, a celebrarse hoy sábado, tendrá ventana en México con desfile de stormtrooper, exhibición de figuras hechas en los años 70 y conferencias de coleccionistas.

Raymundo Flores, un hombre que trabajó en la emblemática y desaparecida fábrica nacional Lili Ledy, cuyas figuras de la saga se cotizan hasta en miles de pesos por su rareza en el orbe, ofrecerá una charla a fans.

Sería de las raras ocasiones en que un trabajador directo de la fábrica hable de ello. Todo esto pasará en el marco de la Conque, encuentro de cómic y entretenimiento que se realizará en el Centro de Congresos de Querétaro.

Jorge Arias, quien es coordinador del área de Star Wars en el evento, indica que la idea es festejar de esa manera la fecha.

El Star Wars Day es una fecha creada por fans de la saga espacial desde hace más de cuatro décadas.

Happy Star Wars Day! May the 4th be with you!#StarWars #StarWarsDay #MayThe4thBeWithYou #StarWarsDay2019 #StarWarsCelebration pic.twitter.com/Xo0lzy212s