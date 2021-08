El Sudoku pierde a su padre: muere Maki Kaji, quien lo popularizó

El padre del Sudoku, cuyo nombre real es Maki Kaji, es el japonés conocido por su papel en la popularización del rompecabezas numérico, amado por millones.

Maki falleció de cáncer a los 69 años. La editora Nikoli informó que Kaji expiró en su casa el 10 de agosto tras luchar contra el cáncer, y posteriormente se celebraría una ceremonia en su honor.

El Sudoku, una especie de crucigrama numérico, fue inventado por el físico y matemático suizo Leonhard Euler en el siglo XVIII.

Se considera que su versión moderna fue definida en Estados Unidos, pero Kaji es señalado como el que lo popularizó y bautizó.

También se le atribuye a Kaji el nombre Sudoku, una contracción de la frase japonesa "cada número debe ser individual".

Pese a su nombre japonés, el concepto original de cuadros que se llenan con un número de uno a nueve fue creado originalmente por Euler.

La editora Nikoli vio una versión en una revista estadounidense en los años '80 y lo llevó a Japón, donde nació el Sudoku. citó milenio.com.

Décadas después el Sudoku se divulgó masivamente en Europa y Estados Unidos con el nombre japonés.

Kaji declaró a la BBC en 2007 que el nuevo rompecabezas fue como "encontrar un tesoro".

"No se trata de que pueda generar dinero, es la pura emoción de tratar de resolverlo", apuntó.

The popular Japanese puzzle game Sudoku is based on the logical placement of numbers. It doesn’t require any calculation nor special math skills; all that is needed are brains and concentration. Check on https://t.co/5W9AEJdPB6 #Sudoku #Easybrain #SudokuCom pic.twitter.com/QouaXBlHuG