El sueño y sus misterios que aún no son resueltos

Gaby Vargas

¿Sabías que tener pocas horas de sueño provoca la mayoría de las veces pensamientos negativos recurrentes?

Todos hemos experimentado en alguna ocasión —o temporada—, lo que es no dormir bien. Amén de que al día siguiente estás más irritable, melancólico, menos enfocado y más propenso a consumir calorías en cualquiera de sus formas, el cerebro y cuerpo, en general, están fuera de balance, por lo que son mucho más propensos a enfermarse.

Pero ¿por qué necesitamos entregarnos a Morfeo durante una tercera parte de nuestra vida? Esta pregunta ha llevado a varios científicos a investigar el tema durante los últimos 25 años.

Cuando el tiempo no nos alcanza —lo cual es muy frecuente—, hacemos negociaciones mentales como: ¿a quién o a qué le puedo robar horas durante el día sin que proteste, al trabajo, a los estudios? ¿A mi familia, pareja, amigos, hijos? No puedo, de inmediato los resienten y reclaman; ¿al ejercicio? No, lo necesito. ¡Ah, ya sé! Le puedo robar tiempo a lo único que no protesta: el descanso. ¿Cierto, no? Pues es una mala decisión. Si bien el sueño no protesta, sí cobra una factura muy alta.Veamos por qué.

Cuando la batería interna no puede recargarse, al igual que sucede con un celular, nuestra memoria, juicios y decisiones pueden afectarse seriamente.

“Entre más se estudia al sueño más se encuentran los beneficios que tiene. Necesitamos dormir no solo para estar más alertas y rejuvenecidos, sino para reforzar las memorias adquiridas durante el día. Dormir ayuda al balance hormonal, a las funciones inmunológicas, a la salud emocional, mental y física, así como al aprendizaje”, comenta el gurú del sueño Robert Stickgold de la Universidad de Harvard, para la revista “Scientific American” en la edición de noviembre de 2018.

¿Sabías, querido lector, que la lista de beneficios de una buena noche de sueño incluye la limpieza de productos de desperdicio del cerebro? En 2013, Lulu Xie y sus colegas del Rochester Medical Center reportaron que el espacio entre las células del cerebro aumenta durante el sueño, lo que permite un mayor flujo del líquido cerebroespinal. Se presume que dicho flujo ayuda a apartar las moléculas tóxicas que provocan el Alzheimer a un sitio lejos de las áreas en que pueden causar más daño. ¿Qué tal?!

¿Cuánto sueño se considera suficiente? Nuestro organismo necesita entre siete y nueve horas de sueño para funcionar adecuadamente. Para lograrlo, los expertos recomiendan:

1. Haz ejercicio, camina, nada, corre, muévete durante el día para llegar cansado a la cama.

2. Evita tomar líquidos dos horas antes de dormir para no requerir ir al baño durante la noche.

3. Procura ir a la cama antes de las 10 p.m., esto le da a tu cuerpo la mejor oportunidad de experimentar todos los niveles de sueño que necesita.

4. Durante el día realiza algo que te apasione. Entre más satisfecho te sientas contigo mismo, más energía tendrás para trabajar, lo que por las noches hará más fácil la bajada hacia el descanso y el sueño.

5. Apaga todo tipo de pantallas media hora antes de dormir y lee en un libro —a la antigüita—, con luz tenue. Si decides hacerlo en una pantalla electrónica baja la intensidad de la luz.

6. Durante el día exponte a la luz solar. Varios estudios de la Universidad de Harvard muestran que el exceso de luz artificial confunde los ciclos circadianos responsables de regular las horas de sueño y de vigilia.

7. Haz algún tipo de meditación que ayude a reducir la actividad de las ondas cerebrales.

Los misterios del sueño: duerme si no quieres vivir cansado, enfermo, con sobrepeso, olvidadizo y, además, con un enfoque negativo hacia todo lo que se te presente en la vida.

