“El teatro en Yucatán tenía mayor diversidad de ideas”

Nelson Cepeda cree en aportar algo a la sociedad

Más herramientas para seguir transformando el quehacer artístico para ponerlo a disposición de la escena, en beneficio de la sociedad, es lo que espera Nelson Cepeda Borba de su participación en el Laboratorio Internacional de Traspasos Escénicos, que se desarrollará del 9 al 14 de marzo en Cuba.

El creador escénico es uno de los dos invitados para representar a México en este evento, que reunirá a creadores de 14 países.

Cepeda Borba fue invitado a participar por la Facultad de Arte Teatral de la Universidad de las Artes ISA de La Habana, Cuba, a la quinta edición de este Laboratorio, en el que tomará parte como ponente en el Coloquio Internacional de Dramaturgias “Textualidades, discursos y escenarios”.

Comparte que se abordará el tema de la dramaturgia en tránsito, lo que le dará oportunidad de hablar sobre el desarrollo de un proyecto escénico que debe estar listo para finales de abril o principios de mayo, y en el que de nueva cuenta tiene como dramaturgo de cabecera a Salvador Lemis, quien desde hace 15 años colabora como dramaturgo para la compañía Borba Teatro, y es quien da lectura a los textos de otros latinoamericanos para darles el contexto de la vida propia de México y llevarlos a la escena.

Señala que el discurso latinoamericano habla de lo que “nos enaltece y duele como latinoamericanos”.

Puntualiza que Salvador Lemis es originario de Cuba y mexicano por adopción, pues vive en el país desde hace muchos años, por lo que para él resulta muy emocionante y enriquecedor participar en este Laboratorio que se efectuará en su país y hablar del quehacer de Borba Teatro desde la perspectiva de una dramaturgia creada por un cubano-mexicano, quien además fue hasta hace un par de años colaborador de la revista Paso de gato de Jaime Chabaud, quien es el otro mexicano invitado al evento, de manera que en cierta forma están enlazados por Lemis.

Nelson Cepeda manifiesta que este tipo de actividades permiten reflexionar sobre la creación escénica y el planteamiento de la dramaturgia que se maneja.

Y es que recuerda las épocas en el que el teatro en Yucatán tenían una mayor diversidad de pensamiento y decían cosas que las instituciones no se atrevían a decir, pero esto siente que cambió en la medida que muchos piensan la dramaturgia para ganar los concursos o convocatorias de las instituciones públicas, lo que no es malo en sí, pero considera que primero se debe pensar lo que se dejará al espectador, y no realizar proyectos que respondan a convocatorias para tres funciones, sino ir más allá, aportar algo que sea de beneficio para la comunidad. Por ello su intervención en el evento en Cuba, el 12 se marzo, abarcará la dramaturgia en tránsito, la creación, el discurso, la crítica y la educación del arte en el Estado. Como parte de su estancia cursará un taller de creación escénica con un invitado de Colombia, y si el tiempo se lo permite, cursará otro taller sobre el trabajo del actor con José Sanchis Sinisterra de Nuevo Teatro Fronterizo de España.— Iris Ceballos Alvarado

Síguenos en Google Noticias