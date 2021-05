El tenor mexicano Javier Camarena, el mejor cantante de ópera del mundo

Un tenor mexicano con amplia experiencia en el mundo de la ópera ganó uno de los más importantes reconocimientos de la música en todo el mundo.

Javier Camarena salió victorioso en la entrega de los Ópera Awards 2021, fundados en 2013 por Harry Hyman y por John Allison para celebrar a todos los grandes artistas de ese género de música.

A pesar de su veintena de categorías, Camarena destacó en una de las más esperadas del evento: el mejor artista masculino del año.

Aunque la ceremonia se realizó a la distancia por la pandemia de Covid-19, el intérprete mexicano publicó su discurso de agradecimiento a través de las redes sociales.

Thank you @TheOperaAwards for this honor. Congratulations to all my colleagues, the theaters, productions and all nominees and winners, I admire and respect each one of you.

Con amor, este premio también para mi familia, base y motor de mi carrera, amigos y equipo de trabajo; https://t.co/dq2Ro1AhhL