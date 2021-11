El turismo regresa a EE.UU.

Permite viajes no esenciales luego de año y medio

NUEVA YOK (EFE).— Estados Unidos levantó ayer las restricciones a los viajes turísticos en aeropuertos y fronteras terrestres, una medida que estuvo vigente durante 19 meses para “viajes no esenciales” y que en este primer día de apertura devolvió a los aeropuertos su habitual bullicio, sin que hasta el momento se registraran retrasos ni incidencias de importancia.

Desde ayer, los turistas pueden acceder al país con una prueba de vacunación más un test PCR negativo, una medida que lo equipara a la que la mayoría de países aplican a sus visitantes y que venía siendo reclamada por el sector turístico.

American Airlines, la mayor aerolínea de Estados Unidos y del mundo, tuvo previstos ayer más de 150 vuelos internacionales, 20 de ellos trasatlánticos, y el resto del mes operará más de 200 vuelos diarios en otras tantas rutas, para subir a los 300 diarios al principio de 2022, de acuerdo con cifras de la compañía.

A título de ejemplo, los vuelos de American y sus socios de la Alianza One World (que incluye Iberia y British Airways) se triplicaron desde España esta semana y se multiplicaron por seis desde Reino Unido.

En activo

Las terminales de llegadas del principal aeropuerto de Nueva York, el John F. Kennedy (JFK), volvieron a bullir ayer con la llegada de un buen número de viajeros, de turismo o para un reencuentro familiar.

“Por fin, llevamos meses y meses esperando”, cuenta a Sarab Alasadi, una dentista de París que llegó a la terminal 1 de Nueva York en uno de los primeros vuelos disponibles desde su país y que llevaba más de 2 años sin ver a su hermana.

Sin inconvenientes

Pese al volumen de viajeros, Sarab contó que no sufrió grandes retrasos a su llegada a Nueva York, donde no se le exigió mostrar su prueba de vacunación: “Todo se me solicitó a la salida de París, no a la llegada. Aquí ha sido todo muy rápido”, afirma la parisina.

Igual que Kim, una joven que fue a visitar a su pareja, a la que llevaba meses sin ver: “Todo estuvo muy bien en el viaje. El vuelo estaba llenísimo pero a la llegada no hubo ningún problema”.

También los hoteles se vieron inmediatamente beneficiados por la apertura de fronteras: Bernardo Naval, director del hotel RIU Plaza en la simbólica Times Square de Nueva York, mencionó que se notó un gran repunte de reservas desde algunos países europeos.

“Muchos que tenían reservas para más adelante llamaron para adelantar la fecha de llegada. Hay muchas ganas de salir y de cruzar el charco”, indicó Naval, quien subraya, sin embargo, que solo a partir del 1 de enero empezará a sentirse con fuerza el turismo europeo.

Según Naval, salvo 10 o 15 habitaciones, que se venden al mejor postor, está todo vendido para lo que queda de año a estadounidenses y latinoamericanos, chilenos, argentinos, colombianos y mexicanos, sobre todo.

En el Gran Miami, como se conoce una amplia área que abarca parte de dos condados vecinos, Broward y Palm Beach, el turismo es el gran generador de empleo.

En 2020, el Gran Miami recibió 11.6 millones de visitantes, de los cuales 7.9 millones pernoctaron al menos una noche, lo que significa un descenso del 52% respecto a 2019.

Greg Chin, director de Comunicaciones del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), señaló que para ayer esperaban 5,000 pasajeros más que el lunes pasado, en gran parte europeos.

Los vuelos de Europa llegan en su mayoría a Miami en horas vespertinas, por lo que de haber aglomeraciones en la zona de llegadas para recibir a pasajeros del Viejo Continente será más tarde.

Hasta el 31 de agosto pasado, último mes del que hay datos oficiales, habían pasado por el MIA 7.73 millones de pasajeros, un 43.94% de aumento con respecto al mismo periodo de 2020.

Solo en agosto llegaron 1.29 millones, que suponen un 552.3% más que en agosto de 2020, cuando Florida vivió una de las peores fases de la incidencia del Covid-19, con casos y muertes por las nubes.

Pérdida millonaria

Según la Asociación de Viajes de Estados Unidos, el cierre de las fronteras por el coronavirus ha supuesto la pérdida de 300,000 millones de ingresos contabilizables como exportaciones, además de acarrear la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo asociados al sector de viajes y turismo.

Estados Unidos es el tercer país más visitado del mundo en número de viajeros (76 millones en 2019, por detrás de Francia y España), pero es el primero en cuanto a ingresos de divisas por el turismo, con 214,000 millones en 2019, con gran diferencia sobre los siguientes, según cifras de la Organización Mundial del Turismo.

De un vistazo

Afectación

El cierre aéreo estadounidense afectaba a 33 países —entre ellos los 26 del espacio Schengen y mercados tan lucrativos como China, India y Brasil— que suponen solo el 17% de los países del mundo, pero representan el 53 % de todos los visitantes que recibe Estados Unidos.

Alivio

Además, la apertura de la frontera terrestre con los dos vecinos del Norte (Canadá) y el Sur (México), los dos principales mercados turísticos para Estados Unidos, va a suponer un importante alivio para este sector en vísperas de las fiestas navideñas, en plena temporada alta.