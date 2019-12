El último, pero no final

El próximo estreno de ”The Rise Of Skywalker”, que cierra la saga, crea sentimientos de nostalgia en los miles de seguidores de “Star Wars”

“Me siento nostálgico, como si viera por última vez a mis amigos”. Es la declaración de C3PO que se escucha en los avances de la última entrega de la saga de Star Wars, “The Rise Of Skywalker (El ascenso de Skywalker)”, que llegará a las salas del mundo el próximo jueves 19 y marcará el cierre de una historia que se inició en 1977 y fue un fenómeno cultural y comercial para tres generaciones.

César Asís Abraham Angulo, fan de corazón de la saga, dice que la idea de no volver a ver a los personajes de “La guerra de las galaxias” es lo que da sentido a esta cinta, que, si bien clausura un ciclo de 40 años, no pondrá fin a la franquicia, que ahora está en manos de Disney.

“En la frase de C3PO cabe muy bien el sentimiento que experimentan los fans de corazón. Ésta sería la última película en que veríamos a los personajes más entrañables de la historia original”, señala.

“Desde su origen fueron películas que marcaron época, trascendieron, le dieron mucho al género de ciencia ficción, especialmente en lo que se refiere a efectos visuales y sonoros”.

“Pero es la historia, junto con sus actores, lo que le ha dado vigencia, como pocas producciones del genero han tenido”.

“Retrata muy bien la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la fuerza y el lado oscuro, lo que se logra con serenidad interior y entrenamiento constante y cuando nos entregamos a las pasiones, la ira, la venganza”.

“Pero estoy convencido de que ‘The Rise Of Skywalker’ no es de ninguna forma el final de Star Wars, porque la franquicia va a continuar y habrá nuevos personajes que sustituirán a los salientes en su esencia. Hay muchas historias paralelas que contar, que nos muestran a los personajes antes de que el destino los juntara”, apunta.

Recuerda que eso ocurrió con Darth Vader, en torno al cual giran “La amenaza fantasma”, “La guerra de los clones” y “La venganza del Sith”. “Darth Vader aparece como el gran villano de la historia, pero no es éste el enemigo más grande de la Resistencia, porque detrás del personaje está el emperador”, señala.

El Episodio IX, a estrenarse este mes, marca un nuevo rumbo en las aventuras en la galaxia muy, muy lejana.

Para Abraham Angulo, cada entrega construye su mundo y es de esperarse que el nuevo capítulo aporte algo más y mejor a la experiencia.

La muerte de Carrie Fisher, la princesa Leia, a finales de 2016 obligó a hacer una serie de ajustes a la producción para incluir al personaje en momentos indispensables. Ya se había hecho en “Rogue One” (2016), en que la Resistencia se apodera de los planos de la Estrella de la Muerte a costa del sacrificio de miles de vidas y los hace llegar a Leia, que cobró forma con ayuda de la tecnología y de Ingvild Deila, la “actriz fantasma” detrás de la princesa.

Se trata de una escena de menos de un minuto en que se escucha decir a la protagonista: “Hay esperanza”.

“Esa escena la vio la propia Carrie Fisher y preguntó: ‘¿Cuándo filmé esa escena?’”, dice Abraham Angulo, quien agrega que poco tiempo después la actriz murió.

“Tuve la oportunidad de conocer personalmente a Carrie Fisher, alguna vez conversamos amenamente; me pareció una persona muy dulce, muy amable. Estar cerca de la heroína de tu infancia y el personaje de la saga que más te gusta es una sensación indescriptible”, manifiesta.

“Me dijo que mi nombre le gustaba y de hecho sus autógrafos me los dedica no como César sino como Asís”.

“En esta nueva película será la última vez que veamos a Carrie como Leia, pero no sería el final de su historia; el universo Star Wars está lleno de posibilidades alternas, no dudo que se hagan entregas de la vida de Leia Organa con nuevos actores con parecido físico, pero además con ese encanto que cautivó a los espectadores”, declara.

Para Abraham Angulo, ser fan de corazón es disfrutar la historia, emocionarse y sacar lo mejor de ella, pero de ningún modo se concibe viviendo todo el día la fantasía hasta el grado de volverse parte de ella.

“Hay fanáticos que viven, sueñan, despiertan y todo el día hablan de ‘Star Wars’; hablan como los personajes, viven, piensan y actúan como los personajes. Eso a mí no me gusta, cada cosa en su tiempo y espacio”, dice.

“De niño me atrapó tanto la película que mi mayor anhelo era tener una espada láser como Luke Skywalker, un blaster como el de Han Solo y fantasear con la aventura. Con el paso de los años te encariñas con la historia y te adentras más hacia los valores y la mística, y aprendes a separar el mundo ‘Star Wars’ del real”.

“Los fans son los primeros coleccionistas de ‘Star Wars’, casi todos lo hacen por el gusto de poseer algo relacionado con la historia, en la cantidad que fuere. Así, hay quienes se llenan de productos de ‘Star Wars’ y con eso se sienten felices; pero para el coleccionista experimentado cantidad no es sinónimo de calidad, de lo que se trata es de hacerse de los productos más exclusivos y de las ediciones limitadas”, apunta.

“Hay niveles de coleccionistas. No hay coleccionistas malos ni colección poca, lo que hay son niveles según los objetivos. Algunos coleccionan naves, personajes, carteles o props (prototipos o réplicas)”.

“Un conocedor sabe bien en qué debe invertir y que una buena colección no es aquélla que tiene todo y mucho, sino lo mejor. Han pasado por mis manos cientos de objetos en estos años y no los conservo todos, porque no me aferro a ellos; después de todo, son solo eso, objetos que en algún momento puedo intercambiar”.

“Mi colección de ‘Star Wars’ no es la más numerosa, prefiero adquirir artículos de edición limitada, foliada y si están autografiados, mejor”.

El primero de sus props fue una réplica Elite Edition del blaster que Han Solo usó en Episodio IV y que lanzó al mercado Master Replicas, desaparecida casa con licencia de Lucas Film. La del yucateco es la pieza número 849 de 1,250 fabricadas. Posteriormente sumó naves detalladas, como X-Wing, el Halcón Milenario, AT D-AT Imperial Walker, Snowspeeder, Landspeeder y el T Fighter de Darth Vader.

La pieza más entrañable es una réplica autografiada del blaster de Leia, de la que se comercializaron en el mundo 750 unidades. Cuenta además con un sable láser de tamaño real como el de la protagonista Rey, aun en su caja original.

A propósito del estreno del último episodio de la saga adquirió un busto de C3PO de edición limitada, tamaño 1:1, con ojos con luz propia.

Al preguntarle si es posible que los actuales artículos de colección alcancen los precios de las figuras de los años 70, responde que no, porque el impacto generacional solo se ha dado una vez. “Espero con ansia la evolución de una historia que me cautivó desde hace más de 40 años”.— Emanuel Rincón Becerra

“’The Rise Of Skywalker’ no es de ninguna forma el final de ‘Star Wars’, porque la franquicia va a continuar y habrá nuevos personajes”

