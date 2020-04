El único Anillo del Pescador

Punto de Vista... religión

Una inmensa mayoría de gente usa anillos como un elemento que considera representa una idea. Sin embargo, la generalidad ignora muchas veces ese concepto. Pero hay uno que simboliza una tradición milenaria dentro de la religión católica, quizá es la sortija más preciada en esa doctrina, significa autoridad, pero no de este mundo material sino una autoridad espiritual que nos contacta directamente con Dios.

Se trata de un sencillo aro denominado “Anulus piscatoris”, el Anillo del Pescador, que durante siglos los Vicarios de Cristo han usado de forma ininterrumpida. Con el papa Francisco, esa tradición cambió. Comentemos la Historia.

Al concluir el Cónclave, se celebra la misa de imposición de Palio y entrega del Anillo del Pescador, en donde el decano del Colegio Cardenalicio le confía ambos al nuevo Obispo de Roma. El primero es un tejido de lana de oveja, que se pone sobre los hombros del Santo Padre y significa que la responsabilidad y peso de la Iglesia, recae sobre su espalda.

El segundo, del cual se tiene conocimiento a partir del año 1200 aproximadamente, se usaba para sellar la correspondencia imprimiendo la argolla sobre una pasta sólida, compuesta de goma laca y trementina de color rojo vivo, lo que garantizaba la autenticidad de los documentos.

Según las Sagradas Escrituras, el oficio de Pedro era pescador y la liturgia dice: “Y Jesús invitó a Simón a remar mar adentro y Simón que todavía no se llamaba Pedro, respondió: ‘Maestro, por tu palabra echaré las redes’, y le confió entonces la misión, ‘No temas, desde ahora serás pescador de hombres’”.

El aro tiene la imagen de Pedro pescando en un bote y el nombre del Papa. Podríamos decir que representa la red donde se pesca a los hombres.

El Vicario de Cristo se lo coloca al iniciar su pontificado y lo lleva siempre, excepto Viernes Santo.

El material del cual está hecho es de oro, metal que simboliza la luz espiritual, la pureza y la nobleza.

¿De dónde se obtiene? A la muerte del Papa, según la Constitución Apostólica, en un acto solemne, el Camarlengo retira la argolla al fallecido y con un martillo de plata la golpea e inutiliza para que no pueda ser empleada nunca más. El oro de esos restos se funde y se usa para hacer el nuevo. Según la Historia, es el mismo metal que se ha utilizado siempre. El anillo es un eslabón de una cadena que se remonta al pasado, por eso besar la sortija papal es besar a Pedro y a través de Él, a Cristo.

Cambios

El papa Francisco cambió la tradición. Como Benedicto no falleció, su anillo no fue destruido, lo conserva, solamente fue anulado sobreponiéndole una cruz para evitar ser utilizado.

El nuevo papa innovó la tradición al no utilizar el material de la sortija del papa saliente, solicitando que el suyo sea de plata (no de oro) y en la superficie grabada una cruz (no Pedro en su barca) y cincelado en su interior su nombre y fecha de inicio de papado (no en la superficie).

Tampoco lo usa siempre como todos sus antecesores. Francisco ha sido un Papa más abierto al mundo actual y ha roto o innovado varias costumbres milenarias que los sucesores de Pedro habían seguido tradicionalmente. Espero que en su cercanía a los hombres, el papa Francisco no termine por alejarse de lo divino.

