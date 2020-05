El vino para la salud digestiva

José Carlos Palacios Sommelier

Seguramente, con esta contingencia sanitaria, mucha gente que se queda en casa tiene el síndrome de no saber qué hacer y lo primero que se nos ocurre es comer. Mucha gente ha subido mucho de peso por el sedentarismo que se vive, sin poder ejercitarse como acostumbra, y yo no soy la excepción.

“No hacer nada” ocasiona ansiedad y ganas de comer y beber algo; sin embargo, podemos equilibrar este aumento de kilos con una buena dieta en la que incluyamos un poco de vino.

Me refiero al vino como acompañamiento, ya que es uno de los alcoholes que debería estar en todo cuadro nutricional.

Una nutrióloga me dijo: “No puede tomar alcohol”. En ese momento mi rostro se congeló, le comenté que me dedicaba a esto de los vinos, y no es que tenga nada contra los nutriólogos, se me hace muy buena su labor, sin embargo, siento que hay información que se les escapa.

Prohibir los alcoholes con alta graduación se me hace bien, por los azucares residuales y esas cosas, pero el vino no debería entrar en esa categoría, ya que tiene propiedades benéficas para la salud.

Tomar una copa de vino en la noche relaja del estrés diario y tiene una función específica para la salud.

Un estudio publicado en la “American Journal Of Clinical Nutrition” reveló que tomar una copa de vino nos da salud digestiva: el tracto digestivo aloja una cantidad enorme de bacterias, algunas buenas y otras bastante malas. El aumento o la reducción de las bacterias, está relacionado con diferentes problemas de salud, como el aumento de peso, diabetes tipo 2 e inflamación de diferentes órganos.

El vino tinto puede ayudar a que existan más bacterias buenas en el sistema digestivo, haciéndonos personas más sanas y potencialmente más delgadas.

El color rojo de los tintos proviene de los polifenoles, que son antioxidantes naturales. Lo que ocurre con estas partículas es que nuestro cuerpo no puede absorberlas por completo, según esos mismos estudios, solo se procesa el 50% en la primera fase digestiva.

Aunque parezca algo no muy bueno, los polifenoles que no fueron absorbidos se convierten en alimento para las bacterias buenas que viven en el tracto digestivo, por esa razón ayudan a las mismas a que se reproduzcan.

En una universidad de España estudiaron el organismo de personas durante 20 días que solo bebieron una copa de vino durante un mes. El resultado arrojó que además de crecer sanamente, mostraron una menor predisposición a padecer enfermedades cardiovasculares, sobre todo en los niveles de triglicéridos; eso se debe a que las bacterias buenas mejoran el metabolismo, lo que se traduce en quemar más grasa en menor tiempo.

Entonces, ya entendí que debo beber una copa de vino en las noches y disfrutar de una sana alimentación siguiendo las instrucciones de la nutrióloga.

Un sano consejo: seguir la dieta, caminar 30 minutos o más al día, comer muchas frutas y verduras y tomar una copa de vino. Cuando ya estemos en el peso ideal, otra vez a seguir disfrutando de dos o más copas, pero todo con medida.